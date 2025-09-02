Polpharma Biologics e MS Pharma assinam acordos de licenciamento para os biossimilares Vedolizumabe (PB016), Ocrelizumabe (PB018) e Guselkumabe (PB019)

A Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”), especializada no desenvolvimento e fabricação de biossimilares, anunciou hoje que assinou acordos de licenciamento com a MS Pharma, uma empresa líder na produção e distribuição de biossimilares na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), para a comercialização de seus candidatos a biossimilares vedolizumabe (PB016), ocrelizumabe (PB018) e guselkumabe (PB019) na região MENA.

Conforme acordado, a MS Pharma será responsável pelo registro, comercialização e distribuição desses três biossimilares em toda a região MENA, enquanto a Polpharma Biologics manterá a responsabilidade pelo desenvolvimento, fabricação e fornecimento. Além disso, ambas as partes concordaram em transferir as atividades de envase e acabamento para a região MENA. Essas operações serão realizadas na primeira fábrica de produtos biológicos da MS Pharma na Arábia Saudita.

O vedolizumabe é um anticorpo monoclonal que tem como alvo a integrina α4β7 (uma molécula envolvida no movimento das células imunes para o intestino), indicado para colite ulcerativa e doença de Crohn. O ocrelizumabe tem como alvo as células B CD20-positivas e, ao esgotá-las, ajuda a reduzir a inflamação e retardar a progressão da incapacidade em pessoas com esclerose múltipla. Guselkumabe – anticorpo monoclonal que se liga seletivamenteàsubunidade p19 da interleucina-23 (IL-23), uma citocina chave envolvida nas respostas inflamatórias e imunitárias. É indicado para o tratamento da psoríase em placas moderada a grave e da artrite psoriática ativa.

Em conjunto, esses biossimilares representam um potencial significativo para expandir o acesso a terapias biológicas de alta qualidade e acessíveis para os pacientes da região.

Kalle Känd, CEO da MS Pharma:

“Expandir nosso portfólio de biossimilares em áreas terapêuticas de alta demanda, como gastroenterologia, neurologia e dermatologia, é uma prioridade estratégica. Esses três produtos fortalecerão significativamente nossa oferta e reforçarão nossa liderança na região MENA. A parceria com a Polpharma Biologics reforça nosso compromisso de fornecer medicamentos biológicos acessíveis e de alta qualidade a pacientes em toda a região, por meio da produção local de produtos biológicos avançados.”

Konstantin Matentzoglu, membro do Conselho de Supervisão do Polpharma Biologics Group:

“Temos grande satisfação em ampliar nossa colaboração com a MS Pharma. Sua profunda experiência regional e sua sólida rede comercial fazem dela a parceira ideal para levar nossos medicamentos biossimilares a um número ainda maior de pacientes na região MENA, contribuindo para ampliar o acesso ao tratamento e fortalecer a sustentabilidade dos sistemas de saúde.”

Sobre a MS Pharma

A MS Pharma é uma empresa farmacêutica regional líder na região MENA, especializada no desenvolvimento, produção e distribuição de um amplo portfólio de terapias genéricas e biológicas. Com forte potencial de crescimento, a empresa opera cinco unidades fabris na Jordânia, Argélia e Arábia Saudita – incluindo uma fábrica de biológicos recém-inaugurada – todas atendendo ao mercado MENA. Com sede em Amã, Jordânia, e escritórios administrativos em Zug, Suíça, a MS Pharma emprega mais de 2.000 colaboradores em 12 países.

Para informações adicionais, visite http://www.mspharma.com

Sobre a Polpharma Biologics

A Polpharma Biologics é uma empresa internacional de biotecnologia com operações integradas na União Europeia (UE). Ela desenvolve e fabrica medicamentos biossimilares usando soluções patenteadas e tecnologias de plataforma de ponta. A Polpharma Biologics se dedica ao desenvolvimento de produtos biossimilares para tratar diversas condições nas principais áreas terapêuticas.

Os programas da Polpharma Biologics abrangem desde o desenvolvimento de linhas celulares até o desenvolvimento técnico e clínico, culminando na produção em escala comercial e preparando os medicamentos para futuras parcerias com organizações farmacêuticas globais. A experiência da Polpharma Biologics concentra-se no desenvolvimento e na fabricação de medicamentos utilizando sistemas de expressão microbiana e mamífera. Com um centro de desenvolvimento de linhas celulares na Holanda e dois centros de desenvolvimento e produção na Polônia, a Polpharma Biologics oferece oportunidades de crescimento e inovação para especialistas em biotecnologia.

Saiba mais em www.polpharmabiologics.com

Nota importante

Este comunicadoàimprensa tem caráter exclusivamente informativo e não constitui material promocional para os biossimilares PB016, PB018 e PB019 na Polônia ou em qualquer outra jurisdição. A comercialização dos biossimilares propostos vedolizumabe (PB016), ocrelizumabe (PB018) e guselkumabe (PB019) é de responsabilidade exclusiva da MS Pharma, detentora da autorização de comercialização, conforme todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Aviso de isenção de responsabilidade

Este comunicadoàimprensa foi emitido pelo Polpharma Biologics Group e tem como objetivo fornecer informações globais a profissionais de saúde,àmídia e a investidores (atuais e potenciais) sobre nossos negócios internacionais e nossa experiência em desenvolvimento e fabricação de medicamentos. Embora o Polpharma Biologics Group não seja uma empresa de capital aberto nesta data, os destinatários devem entender que este comunicadoàimprensa contém determinadas declarações prospectivas (conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995). Essas declarações envolvem riscos e incertezas inerentes, e os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes incluem, mas não estão limitados a, aprovação e comercialização do medicamento, recepção do mercado, concorrência, mudanças nas condições econômicas e leis aplicáveis, desenvolvimentos regulatórios globais, riscos contratuais e dependências de terceiros. A Polpharma Biologics não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicadoàimprensa. Além disso, a Polpharma Biologics deseja enfatizar que este comunicadoàimprensa é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como qualquer representação, garantia ou garantia, expressa ou implícita, em relaçãoàpotencial aprovação, recepção no mercado, comercialização ou sucesso do medicamento ou de qualquer outro produto ou terapia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

