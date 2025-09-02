Lumnis promove educação financeira a clientes de fintechs

A Lumnis Educacional, especializada em ensino de finanças e crédito internacional, anunciou que firmou parcerias com fintechs para oferecer produtos de educação financeira (EduFin). O objetivo é educar os clientes das empresas, ajudando-os a tomar melhores decisões, a otimizar a saúde financeira e a potencializar os resultados dos seus negócios.

Os produtos da Lumnis incluem, por exemplo, treinamentos sobre como utilizar linhas de crédito oferecidas pelas fintechs de forma consciente, minimizando a inadimplência e ampliando resultados.

Há também cursos customizados que ensinam negócios locais a utilizarem produtos financeiros digitais (como financiamentos, máquinas de cartão, carteiras digitais) para crescer e gerir empresas de forma sustentável.

Por meio da parceria, serão disponibilizados ainda conteúdos sobre mentalidade financeira, eliminação de dívidas, investimentos básicos e uso de ferramentas digitais para aumentar o patrimônio.

“Esses temas se conectam diretamente às necessidades reais da população atendida, oferecendo conhecimento prático que pode contribuir para a independência financeira e o acesso a mercados de alto valor”, afirma Luciano Bravo, mentor na Lumnis Educacional.

Crédito Internacional

Ele destaca, entre os assuntos abordados nos cursos e treinamentos, a importância do crédito internacional para os negócios. Na visão de Bravo, ter conhecimento sobre essa área conecta empreendedores com um mercado global, permitindo captar recursos em moedas fortes e adquirir crédito internacional com taxas e condições mais vantajosas.

“Ao entender as dinâmicas do crédito global, os indivíduos podem se posicionar como intermediários para operações corporativas ou de empresas exportadoras e importadoras, movimentando fundos em um mercado de alta rentabilidade”, complementa Bravo.

Além disso, ele cita que o acesso a capital em dólar ou euro ajuda a proteger negócios contra a volatilidade do real e crises econômicas locais. “Em resumo, é um conhecimento que abre portas para um leque de atividades empreendedoras, permitindo acessar oportunidades que vão além das limitações do mercado financeiro local”, pontua Bravo.

Fintechs são tendências no mercado financeiro nacional

A parceria ocorre em um momento no qual as fintechs passam por expansão no Brasil: entre 2020 e 2025, o número de empresas do tipo cresceu 77%, indo de 1.158 para 2.048. Estima-se que, até 2027, serão 3 mil fintechs no país, segundo dados levantados pela A&S Partners e repercutidos pela Veja.

“Com as fintechs crescendo exponencialmente e ampliando o acesso a serviços financeiros para milhões de clientes, o setor enfrenta um desafio importante: como educar esses novos usuários sobre o uso inteligente e estratégico de produtos como crédito, financiamentos, gestão de transações e investimentos?”, diz Bravo, salientando que a parceria busca atender a essa necessidade.

Para o mentor, sem a devida educação, o uso desses serviços pode gerar altos índices de endividamento, inadimplência e má alocação de recursos. Além disso, a dúvida ou desconhecimento sobre como operar conta digital, gerenciar crédito ou acessar serviços mais avançados muitas vezes leva à subutilização das ferramentas que as fintechs oferecem, trazendo impacto direto à experiência do cliente e à performance das próprias instituições, argumenta Bravo.

A mesma visão é compartilhada pelo representante de uma das fintechs selecionadas para a parceria com a Lumnis. "O sucesso de nossas formações digitais depende da educação de nossos clientes. O foco é garantir que o ganho não seja apenas financeiro, mas, sim, de capacitação para o futuro”, diz.

