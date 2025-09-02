Focus Concursos explica como revisar conteúdos extensos

Candidatos que se preparam para processos seletivos, como o Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), podem ter dúvidas sobre qual a melhor forma de revisar conteúdos já estudados. Afinal, uma matéria vista no começo dos estudos pode ser facilmente esquecida, principalmente em provas com editais que cobram uma grande quantidade de assuntos.

Na visão de Ruy Astrath, diretor da Focus Concursos, plataforma de cursos preparatórios, apenas uma revisão não é suficiente: ele defende que sejam feitas, ao menos, três. A primeira é uma revisão mais imediata, logo após o estudo da disciplina, em forma de uma conferência rápida, checando se todas as informações anotadas estão inteligíveis.

A segunda é a revisão semanal ou de ciclo, que Astrath sugere que seja feita no sábado. Nela, o candidato confere os mapas mentais produzidos ao longo da semana. Caso não lembre ou tenha dificuldade com os pontos anotados, ele pode recorrer a um material em livro, PDF ou videoaula.

“E por fim, a revisão geral, feita aos domingos, consiste na revisão de todos os mapas mentais, ou seja, todo conteúdo estudado no atual ciclo de estudos, não apenas na semana. Outra opção é a prática com simulados ou resolução de provas anteriores. Dessa forma, com um ciclo simples e contínuo de revisões, os temas tendem a ficar fora da zona de esquecimento”, sugere.

Astrath ressalta que, se ainda sentir dificuldade no assunto, o aluno deve voltar a revê-lo mais vezes, tendo em mente que revisão não se resume apenas a reler resumos e mapas mentais. Ele considera fundamental a resolução de questões de provas anteriores. Isso permite ao aluno ver como o conhecimento é cobrado pela banca examinadora.

“As bancas organizadoras tendem a repetir algumas questões de concursos passados, com poucas alterações. Assim, ao resolver provas anteriores, o aluno também tem grandes chances de se deparar com algumas questões que estarão no seu concurso”, diz Astrath.

Ele destaca que revisões bem feitas podem ajudar até mesmo na parte emocional do candidato, aliviando a insegurança e o nervosismo que podem surgir na véspera ou até no dia da prova.

“Da mesma maneira que uma boa revisão no automóvel ajuda a manter a tranquilidade na hora de uma viagem importante, com a certeza de que tudo está funcionando, chegar ao dia da prova ciente de que foi feito o que estava ao alcance para uma boa preparação, incluindo as revisões, é um ingrediente indispensável”, compara o diretor da Focus Concursos.

Por outro lado, a revisão não substitui o estudo focado e organizado, ressalva Astrath. O estudo pautado num plano eficiente é que construirá a base do conteúdo que, posteriormente, será revisada. Ele defende que esse planejamento conte com três elementos básicos: teoria, exercícios e simulados.

“Inicialmente, é necessário identificar quanto tempo disponível por dia o candidato tem para estudar. Feito isso, divida por dois, para saber quanto tempo destinado a cada matéria ele terá. O estudo de duas disciplinas por dia traz um rendimento maior, uma vez que, ao estudar duas matérias por dia, é possível ver todas as disciplinas apresentadas no edital ao longo da semana”, descreve Astrath.

Ele cita como exemplo a Focus Concursos. Na plataforma, os alunos dos cursos preparatórios têm acesso a um plano de estudo personalizado. “Oferecemos também o Método Focus de Aprovação, um curso completo e que ensina a assistir às videoaulas, fazer resumos, mapas mentais, revisões, resolução de exercícios e simulados. Essas informações permitem ao aluno navegar com maior facilidade pelos conteúdos que serão estudados”, detalha Astrath.

O diretor afirma que existe uma preocupação em explicar ao aluno iniciante que ele pode ficar em pé de igualdade com o concorrente mais experiente. Isso porque enquanto o candidato mais “antigo” tem um tempo maior de estudo, também leva consigo uma maior cobrança, autoexigência, entre outros elementos que podem comprometer o lado emocional na hora da prova.

“Já o iniciante não tem nada a perder, e pode compensar o seu menor tempo de contato com o conteúdo, com um maior controle emocional. Esse equilíbrio se mostra eficiente para resultados eficazes. Aqui, voltamos àquela máxima de que não é necessariamente quem sabe mais que será aprovado, e sim, quem acerta mais questões”, recomenda.

Para saber mais, basta acessar o site da Focus Concursos:

https://www.focusconcursos.com.br/