Internacionalização pode ajudar empresas a reduzir riscos

Em um cenário de incertezas políticas e econômicas — como no caso da taxação de 50% aplicada pelos Estados Unidos às exportações brasileiras —, há empresas buscando formas de diversificar mercados com segurança, planejamento e eficiência. A intenção é não depender unicamente de um único cliente ou país.



Como afirma Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira, os negócios podem identificar oportunidades reais de expansão combinando análise de mercado e inteligência de crédito para mapear países e setores com potencial. Uma possibilidade, segundo ele, é utilizar seguro de crédito — com coberturas para risco comercial e político — como ferramenta para entrar em mercados mais arriscados e oferecer prazos competitivos.



“O uso de instrumentos de hedge cambial protege margens contra oscilações de moeda, já o monitoramento contínuo de indicadores macro e micro e a adaptação rápida às mudanças completam a estratégia de expansão sólida e protegida”, afirma Broering Gomes. A empresa na qual ele atua é especializada em gerenciamento de riscos e proteção de recebíveis.



O CEO destaca que a inteligência financeira ajuda a tomar decisões estratégicas de internacionalização ou abertura de novas frentes de negócio ao transformar dados de mercado, indicadores econômicos, análises de crédito e projeções de risco em insights acionáveis.



“Com essas informações, é possível selecionar mercados com melhor equilíbrio entre potencial de retorno e segurança, identificar parceiros comerciais confiáveis, definir condições de pagamento e prazos adequados e planejar a proteção contra riscos cambiais, políticos e de inadimplência”, exemplifica o empresário.



“Isso permite que a expansão ocorra de forma mais previsível, sustentável e alinhada à capacidade financeira e ao apetite de risco da empresa”, complementa ele. Broering Gomes diz, ainda, que tem percebido um aumento na procura de serviços por empresas de médio porte. Estas estão acelerando projetos de expansão internacional ou buscando diversificar a base de clientes para reduzir riscos de concentração.

Além do agronegócio — historicamente forte nesse tipo de demanda — setores como tecnologia, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos e moda/confecção têm se destacado.

“Esses segmentos são impulsionados tanto pelo crescimento das exportações quanto pela necessidade de proteger receitas e margens em um cenário global instável”, avalia o empresário.

Entre os riscos enfrentados pelas empresas que buscam novos mercados, estão inadimplência de clientes, instabilidade política, variação cambial, barreiras regulatórias e interrupções logísticas.

Sobre a Fairfield Proteção e Inteligência Financeira

A Fairfield oferece às empresas business-to-business (B2B) soluções para expansão, incluindo seguro de crédito para proteger contra inadimplência em vendas nacionais e internacionais, seguro garantia para viabilizar contratos e licitações e análise de crédito detalhada de clientes e mercados.

Os serviços incluem também consultoria estratégica para estruturação de trade finance, além de instrumentos de hedge cambial para proteger margens. “Essas soluções são personalizadas para cada operação, buscando preservar o fluxo de caixa e minimizar riscos comerciais e financeiros”, detalha Gomes.

Para saber mais, basta acessar o site da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira: https://www.fairfield.com.br/