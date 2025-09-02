Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Programa MEDTRUST certifica Zanol Clinic em Florianópolis

Reconhecimento foi concedido pela ABTSB e ABTM em parceria com a Prefeitura, destacando a clínica pela excelência no atendimento a pacientes nacionais e internacionais

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/09/2025 12:50

compartilhe

Siga no
x
Programa MEDTRUST certifica Zanol Clinic em Florianópolis
Programa MEDTRUST certifica Zanol Clinic em Florianópolis crédito: DINO

A Zanol Clinic conquistou o selo de qualidade MEDTRUST, sendo reconhecida como a clínica exclusiva de cirurgia plástica em Florianópolis a integrar o programa. O certificado foi entregue durante o evento inaugural do programa de Turismo de Saúde e Bem-Estar do Brasil, iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Turismo de Saúde e Bem-Estar (ABTSB) e pela Agência Brasileira de Turismo Médico (ABTM), em parceria com a Prefeitura Municipal.

O selo MEDTRUST é parte de um projeto-piloto que busca qualificar e destacar empresas dos setores de turismo, saúde e bem-estar, fortalecendo Florianópolis como referência nesse segmento. A cerimônia reuniu autoridades municipais, incluindo representantes das Secretarias de Saúde e de Turismo, além de médicos, gestores hospitalares e lideranças empresariais.

Para os sócios e cirurgiões da Zanol Clinic, o reconhecimento representa um marco na trajetória da empresa. “Esse selo é um incentivo para continuarmos investindo em qualidade, tecnologia e acolhimento, sempre com foco na segurança e no bem-estar de nossos pacientes”, destaca a Dra. Karina Meneguzzi.

Na mesma direção, o Dr. Fernando Zanol reforça a importância do programa para a cidade. “Participar de uma iniciativa pioneira como o MEDTRUST nos coloca em sintonia com um movimento que posiciona Florianópolis no mapa global do turismo em saúde”, afirma.

O evento também marcou o lançamento do Brazil International Health Tourism Summit & Expo (HTBR Summit & Expo), que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro, no Passeio Sapiens, em Florianópolis. O encontro reunirá profissionais de saúde e turismo, investidores, seguradoras, clínicas, hospitais, representantes de governos e fornecedores estratégicos, com o objetivo de consolidar o Brasil como destino internacional de turismo médico.

Sobre o Selo MEDTRUST

Em Florianópolis, além da Zanol Clinic, também receberam o selo MEDTRUST: os hospitais Baía Sul, SOS Cardio e Bewiki Care, a Scipioni, a Clínica Uro Point, o Dr. Eduardo Arnold e a Dra. Tais Saraceno, a Agie Place, os restaurantes Lindacap e St Claire e a agência de Turismo Médico ABTM.



Website: https://www.instagram.com/zanol.clinic/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay