Programa MEDTRUST certifica Zanol Clinic em Florianópolis

A Zanol Clinic conquistou o selo de qualidade MEDTRUST, sendo reconhecida como a clínica exclusiva de cirurgia plástica em Florianópolis a integrar o programa. O certificado foi entregue durante o evento inaugural do programa de Turismo de Saúde e Bem-Estar do Brasil, iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Turismo de Saúde e Bem-Estar (ABTSB) e pela Agência Brasileira de Turismo Médico (ABTM), em parceria com a Prefeitura Municipal.

O selo MEDTRUST é parte de um projeto-piloto que busca qualificar e destacar empresas dos setores de turismo, saúde e bem-estar, fortalecendo Florianópolis como referência nesse segmento. A cerimônia reuniu autoridades municipais, incluindo representantes das Secretarias de Saúde e de Turismo, além de médicos, gestores hospitalares e lideranças empresariais.

Para os sócios e cirurgiões da Zanol Clinic, o reconhecimento representa um marco na trajetória da empresa. “Esse selo é um incentivo para continuarmos investindo em qualidade, tecnologia e acolhimento, sempre com foco na segurança e no bem-estar de nossos pacientes”, destaca a Dra. Karina Meneguzzi.

Na mesma direção, o Dr. Fernando Zanol reforça a importância do programa para a cidade. “Participar de uma iniciativa pioneira como o MEDTRUST nos coloca em sintonia com um movimento que posiciona Florianópolis no mapa global do turismo em saúde”, afirma.

O evento também marcou o lançamento do Brazil International Health Tourism Summit & Expo (HTBR Summit & Expo), que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro, no Passeio Sapiens, em Florianópolis. O encontro reunirá profissionais de saúde e turismo, investidores, seguradoras, clínicas, hospitais, representantes de governos e fornecedores estratégicos, com o objetivo de consolidar o Brasil como destino internacional de turismo médico.

Sobre o Selo MEDTRUST

Em Florianópolis, além da Zanol Clinic, também receberam o selo MEDTRUST: os hospitais Baía Sul, SOS Cardio e Bewiki Care, a Scipioni, a Clínica Uro Point, o Dr. Eduardo Arnold e a Dra. Tais Saraceno, a Agie Place, os restaurantes Lindacap e St Claire e a agência de Turismo Médico ABTM.