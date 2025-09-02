Assine
Youtuber Eldo Gomes prepara série de conteúdos em Brasília

Direto de Brasília/DF, o criador de conteúdo e youtuber, Eldo Gomes, prepara uma série de quadros novos para seu canal do YouTube.

02/09/2025 11:43

O Youtuber e influenciador digital Eldo Gomes, com canal ativo desde 2015, que já contabiliza mais de 500 vídeos publicados e mais de 1,5 milhão de visualizações, estreia a série Altos Bufos, produzida diretamente de Brasília. O canal reúne diferentes quadros e produções autorais e mantém presença em múltiplas plataformas, incluindo YouTube, Kwai, TikTok e Instagram.

A nova série de conteúdos em formato vídeos curtos, no YouTube Shorts do canal Eldo Gomes, vai abordar dicas de Brasília, pautas de turismo na capital federal, comentários sobre temas em alta na internet e assuntos que bombaram na semana.

A série de novos conteúdos combina linguagem televisiva com a dinâmica digital, apresentando vídeos curtos e objetivos, voltados para o consumo nas redes sociais. Com identidade visual própria e produção regular, os conteúdos serão distribuídos em vídeos curtos no YouTube Shorts. Acompanhe os detalhes pelo Instagram do jornalista Eldo Gomes (@EldoGomes).



Website: https://www.youtube.com/@EldoGomestv/shorts

