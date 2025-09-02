PipeRun leva novidades em seu CRM ao Asaas Connect 2025

A PipeRun, salestech brasileira especializada em CRM de Vendas, confirmou presença no Asaas Connect 2025, que será realizado no dia 9 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Durante o evento, a empresa apresentará avanços relacionados ao investimento de R$ 10 milhões em seu produto de CRM de Vendas.

Entre as atualizações, estão recursos de inteligência artificial, integrações nativas, novos módulos voltados para diferentes mercados e nichos, além da ampliação do foco na área de serviços recorrentes.

Conforme o Chief Revenue Officer da PipeRun, Fausto Reichert, a empresa contará com parceiros em seu estande no Asaas Connect para apresentação de projetos que envolvem prospecção e captura de leads com apoio de IA, além de ações de vendas e pós-vendas integradas à plataforma.

“O Asaas Connect é um espaço importante para compartilhar nossas inovações com clientes, parceiros e profissionais do setor. Nosso objetivo é mostrar como a tecnologia pode apoiar empresas a ampliar resultados de forma sustentável, com processos comerciais mais organizados”, afirma.

O evento é promovido pela Asaas, plataforma de meios de pagamento, e terá programação voltada para negócios, tecnologia e inovação. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.asaasconnect.com.br



Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma plataforma especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun ajuda empresas de serviços a se organizarem para crescerem melhor. Entre os recursos disponíveis para seus clientes estão a captação, gestão e rastreamento de leads, a automação de atividades, a organização de funis do pré ao pós-venda, a geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da salestech soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.