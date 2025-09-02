Mobileum e NOHOLD anunciam aliança estratégica em IA para transformar a monetização de dados e redefinir os ecossistemas de telecomunicações

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedora global líder em soluções analíticas e de rede, e a NOHOLD, pioneira em automação baseada em IA, anunciaram hoje uma aliança estratégica para redefinir a aplicação da inteligência artificial em todo o setor de telecomunicações. A parceria representa um avanço significativo na criação de um ecossistema de IA escalável, integrado de forma fluida às operações de vários fornecedores, permitindo que as operadoras desbloqueiem todo o potencial de seus dados.

À medida que as empresas de telecomunicações correm para modernizar suas operações e monetizar volumes crescentes de dados de clientes e redes, a aliança Mobileum-NOHOLD visa simplificar e acelerar a adoção da IA por provedores de serviços de comunicação em ambientes cada vez mais complexos. A iniciativa conjunta fornecerá soluções de suporte baseadas em IA capazes de ingestão e interpretação de dados de sistemas heterogêneos, permitindo um melhor alinhamento entre as necessidades dos clientes e a realidade dos serviços de rede modernos, plataformas de análise e infraestrutura 5G.

“À medida que os ecossistemas de telecomunicações se tornam mais complexos, oferecer um suporte rápido e eficaz nunca foi tão essencial. Essa aliança traz a IA para o centro da experiência em telecomunicações, ajudando os provedores a resolver problemas de forma mais inteligente e eficiente, ao mesmo tempo que reduz a complexidade tanto para os clientes quanto para as equipes internas. Estamos entusiasmados em nos associaràMobileum e oferecer juntos um valor significativo para o setor”, disse Diego Ventura, CEO e fundador da NOHOLD.

Uma estrutura unificada para colaboração inteligente de vários fornecedores

No núcleo da aliança está uma estrutura de IA compartilhada que conecta operadoras de telecomunicações, parceiros tecnológicos e líderes de vendas e suporte. Essa estrutura permite a interoperabilidade entre assistentes de IA de diferentes fornecedores e sistemas, resolvendo desafios de suporte de longa data que surgem quando vários fornecedores estão envolvidos na entrega de uma solução discreta. Ela fornece insights mais profundos sobre as necessidades dos usuários e oportunidades para aprimorar continuamente sua experiência. Seja uma operadora de telefonia móvel apoiando uma implantação corporativa de IoT ou buscando desenvolver uma jornada personalizada para o cliente, esse ecossistema de IA oferece suporte contextualizado e entre domínios, conectando insights de rede com serviços voltados para o cliente, sem exigir o desenvolvimento de soluções internas personalizadas. Essa abordagem é especialmente crítica em ambientes de telecomunicações, onde vários provedores de tecnologia precisam se coordenar para oferecer uma experiência unificada.

“A Mobileum tem sido um motor de inovação em telecomunicações nos últimos 25 anos”, disse Miguel Caramés, diretor de Produtos da Mobileum. “Vemos a IA Generativa e os Agentes Inteligentes como a próxima fronteira, não apenas para automação, mas também para a criação de novas oportunidades de receita a partir dos dados de telecomunicações. Essa aliança com a NOHOLD nos permite levar essa visão ao mercado com agilidade, escala e impacto.”

Habilitando a próxima onda de monetização de dados de telecomunicações

A aliança equipará as operadoras de telecomunicações com as ferramentas para:

Aproveitar a experiência e o conhecimento da Mobileum em interoperabilidade e integração entre diferentes pilhas de tecnologia, soluções de vários fornecedores e soluções globais complexas que funcionam além das fronteiras das operadoras

Monetizar dados incorporando insights baseados em IA em serviços empresariais

Implantar assistentes de IA que se adaptam aos segmentos de consumidores e B2B

Acelerar a resolução e as oportunidades de vendas adicionais por meio da automação inteligente do suporte

Unificar silos de dados entre fornecedores, sistemas e domínios para uma tomada de decisão holística

Essa aliança estabelecerá as bases para um ecossistema de IA nativo de telecomunicações, que vai além da eficiência de custos para desbloquear novos fluxos de valor por meio de serviços personalizados e baseados em dados para empresas e assinantes.

A Mobileum e a NOHOLD convidam outros líderes de telecomunicações e tecnologia a se juntaremàaliança e moldarem o futuro do suporte e da automação escaláveis e inteligentes em todo o setor de telecomunicações.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede principal, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence para conectar inteligência operacional e de rede a ações em tempo real, aumentando a receita, melhorando a experiência do cliente e reduzindo custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. www.mobileum.com

Sobre a NOHOLD

A NOHOLD, Inc. é pioneira em IA de nível empresarial, sediada no Vale do Silício, e oferece assistentes virtuais interativos e de diagnóstico por meio de sua premiada plataforma SICURA®. Desde sua fundação em 1999, a empresa estabeleceu parcerias com organizações da Fortune 500 em todo o mundo – abrangendo serviços financeiros, saúde, RH, educação e muito mais – para otimizar as experiências de clientes e funcionários, reduzir a dependência de call centers tradicionais e gerar ROI mensurável por meio da automação inteligente. Apoiada por quatro patentes concedidas e auditorias anuais de conformidade com SOC 2 Tipo II/HIPAA, a NOHOLD desenvolveu mais de 1.400 assistentes de IA que oferecem autoatendimento seguro e escalável, lidando com dados confidenciais com confiança de nível empresarial. Com duas décadas de experiência e presença global, a NOHOLD AI Alliance™ continua capacitando empresas a elevar as experiências de serviço digital por meio de IA responsável e de última geração. Mais informações podem ser encontradas em www.nohold.com

