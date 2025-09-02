Alvarez & Marsal abre 90 novas vagas de estágio

A Alvarez & Marsal (A&M), consultoria global em gestão empresarial, está com 90 vagas abertas para estágio.

O programa é destinado para estudantes com formação entre dezembro/2026 e dezembro/2027 em cursos de Engenharia, Administração, Contabilidade, Economia, Matemática, Física, Ciências da Computação e áreas correlatas. As vagas são para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Os estagiários participarão de projetos desafiadores, lado a lado com times multidisciplinares, para desenvolver competências que vão muito além da teoria: análise crítica, visão estratégica e inovação na prática. Mais do que uma porta de entrada no mercado, o programa da A&M oferece experiências reais e intensas desde o primeiro dia.

Nos últimos três anos (2022-2024), 62% dos estagiários foram efetivados. “Acreditamos no potencial de cada talento e investimos na sua formação desde o início. O nosso programa não é apenas uma experiência de aprendizado, mas uma jornada real de desenvolvimento, que prepara os participantes para os maiores desafios do mercado”, destaca Lilian Giorgi, Managing Director da A&M.

Além de bolsa-auxílio competitiva, os estagiários contam com workshops, mentorias e a possibilidade de conquistar insígnias exclusivas que reconhecem conquistas nas áreas de inovação, desenvolvimento de habilidades e impacto em projetos.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DyNe3WXBxEmVf-IDRY__q7sgMdydSzRCiHn1iFiUcjZUN01TT0c5VUU4UURLWUpKMkpZMUsyQkoxMi4u&origin=lprLink&route=shorturl

Sobre a A&M

A A&M é uma empresa reconhecida globalmente por serviços de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de empresas. Com mais de 11 mil profissionais e presente em todos os continentes, mais de 80 escritórios em 40 países, a companhia fornece resultados tangíveis para corporações, conselhos, empresas de capital privado, escritórios de advocacia e agências governamentais que enfrentam desafios complexos. As equipes ajudam as organizações a transformarem suas operações, impulsionar o crescimento e acelerar os resultados.