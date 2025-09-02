Ações de voluntariado da Amil promovem inclusão e bem-estar

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,3 milhões de brasileiros realizaram atividades voluntárias em 2022, número que representa apenas 4,2% da população com 14 anos ou mais. Ciente da sua responsabilidade social, entre 2023 e 2024, o Grupo Amil promoveu 17 ações voluntárias com a participação de mais de 800 colaboradores, somando mais de duas mil horas doadas e beneficiando diretamente mais de 1.900 pessoas. Este ano, a empresa segue atuando para promover ações consistentes e transformadoras. Márcia Soares, assistente social do Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro, é uma das colaboradoras engajadas da empresa de saúde. Ela participou recentemente de uma ação no Instituto Severa Romana, instituição que há mais de 50 anos desenvolve projetos socioeducativos para pessoas com deficiência (PcD) em situação de vulnerabilidade. “Ver o compromisso da empresa em que trabalho com iniciativas voluntárias me motiva ainda mais. Saio dessa experiência com a certeza de que todos podemos fazer a diferença — um gesto de cada vez, uma vida de cada vez”, diz a assistente social. O sentimento expressa a essência do voluntariado, celebrado recentemente, em 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado.

Como membro do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) desde 2013, o Grupo Amil mantém um calendário de iniciativas que une colaboradores em torno de campanhas de arrecadação, doação e vivências solidárias. “Estimulamos as nossas pessoas colaboradoras no envolvimento em iniciativas de mobilização social em prol de melhorias na saúde e na qualidade de vida. São ações que fortalecem a nossa missão de cuidar e oferecem aos voluntários a chance de dedicarem tempo e habilidades para aprender, se conectar e fazer parte de algo maior”, destaca Ricardo Burgos, vice-presidente de Pessoas e Segurança do Grupo Amil.

No último mês, a empresa realizou vivências inclusivas em parceria com a ASID Brasil, que promove a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência. A ação ocorreu em duas instituições: o Instituto Gabi, em São Paulo, que há 25 anos promove autonomia por meio de oficinas inclusivas; e o Instituto Severa Romana, no Rio de Janeiro. Nos encontros, os colaboradores puderam compartilhar do tempo das pessoas assistidas pelas instituições, apoiando em atividades, celebrando identidade, diversidade e pertencimento.

Para pessoas voluntárias como Márcia Soares, cada vivência é também uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional: “O voluntariado reforça o compromisso com o cuidado humano, mas também me inspira a levar essa sensibilidade para o meu trabalho, aplicando empatia, colaboração e dedicação em tudo o que faço”, completa.

“Promover acolhimento e inclusão é transformador para quem se dispõe ao voluntariado. Quem ajuda as pessoas é feliz, como disse minha filha, Gabriele, antes de nos deixar aos seis anos de idade — inspirando a criação do instituto e seu slogan. Na vivência com os colaboradores da Amil, foram criados vínculos com jovens e crianças com deficiência que fortalecem a nossa missão, parcerias e projetos”, afirma Francisco Sogari, fundador do Instituto Gabi.