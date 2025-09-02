A BEYOND Developments anuncia o primeiro bairro florestal à beira-mar do Médio Oriente, apresentando Talea como a sua primeira torre residencial

Como parte do seu compromisso contínuo em moldar comunidades voltadas para o futuro, a BEYOND Developments anunciou o lançamento do primeiro Forest District by the Sea no Médio Oriente, juntamente com o edifício Talea, o primeiro de uma série de torres residenciais que concretizarão essa visão.

Localizado na Cidade Marítima de Dubai, este destino pioneiro é um paraíso costeiro voltado para a natureza, para o bem-estar e para a sustentabilidade ambiental. Ao defender essa estratégia que valoriza a natureza, a BEYOND Developments apoia o Dubai para que se torne num modelo global em vida urbana sustentável e resiliente, em consonância com o Plano Diretor Urbano do Dubai 2040, a Net Zero 2050 e a Agenda D33.

Segundo Adil Taqi, CEO da BEYOND Developments, este lançamento marca mais do que o início de uma nova proposta de residencial. “Este projeto ilustra como um design cuidadosamente elaborado pode ser pioneiro em soluções para os desafios das alterações climáticas e do bem-estar urbano. Como alguém que vive e trabalha na cidade como toda a agente, entendo em primeira mão a necessidade de espaços que realmente promovam vidas mais saudáveis ??e interligadas. Como programadores, é nossa responsabilidade criar ambientes que inspirem o bem-estar e a sustentabilidade, impactando positivamente a qualidade de vida cotidiana das pessoas.”

O Distrito Florestal contará com 65 000 metros quadrados dedicados a parques comunitários, incluindo 55 000 metros quadrados de floresta nativa. Com até 75% de cobertura de copas de árvores e estratégias de arrefecimento passivo, o distrito exibe um microclima mais ameno, apoiado por trilhos verdes, espaços fitness com vista para a floresta e espaços de jardim tranquilos, projetados para promover o bem-estar, a atenção plena e a interação comunitária.

Taqi acrescentou: “As cidades do futuro serão caracterizadas pela sua sensibilidade para com as pessoas, a natureza e a experiência. Esta é a filosofia que molda o nosso trabalho no Dubai. O Talea é o primeiro passo, um lugar onde ecologia, design e vida cotidiana se unem com um propósito”.

O edifício Talea é inspirado nos ritmos da terra e da água. A sua arquitetura fluida, repleta de áreas verdes e amplas janelas envidraçadas, leva a floresta para dentro de cada residência. A torre conta com 354 residências, apartamentos de um a três quartos a coberturas selecionadas de quatro quartos com interiores decorados em tons naturais e vistas deslumbrantes para o mar, para o horizonte e para a mata.

As comodidades lembram a floresta, com piscinas sombreadas, passarelas entre as copas de árvores, áreas fitness e áreas de lazer, perfeitamente conectadas ao The Forest District para um estilo de vida onde a energia costeira encontra a calma da floresta.

