Finanças verdes lideram a agenda na Cúpula Mundial de Economia Verde 2025

Diante dos crescentes desafios ambientais e do esforço global em alcançar metas de zero emissões líquidas, a 11ª Cúpula Mundial da Economia Verde (WGES) continua a servir como uma plataforma essencial para tomadores de decisão, investidores e especialistas de diversas partes do mundo. A edição deste ano ocorre em um momento crítico, onde os rápidos avanços em inteligência artificial (IA) e data centers se encontram com a necessidade crescente de reformulação do futuro da energia para alternativas mais sustentáveis e eficazes. As sessões examinarão os mecanismos financeiros que impulsionam a transição verde, discutirão os desafios na expansão da energia renovável e investigarão caminhos para o financiamento climático.

Realizado sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, além de governante de Dubai, o WGES é promovido pelo Conselho Supremo de Energia de Dubai, pela Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e pela Organização Mundial da Economia Verde (WGEO). A cada ano, a cúpula discute tópicos relevantes ligadosàmobilização de esforços globais para impulsionar a transição para uma economia verde, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. A cúpula de 2025, com o tema "Inovando para Impacto: Acelerando o Futuro da Economia Verde", será realizada nos dias 1? e 2 de outubro no Dubai World Trade Centre.

Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, vice-presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, diretor-geral e CEO da DEWA e presidente do WGEO, disse: “Os investimentos globais em tecnologias sustentáveis, englobando energia renovável, redes e armazenamento, devem ultrapassar US$ 2,2 trilhões em 2025, o dobro do investimento em combustíveis fósseis, em um investimento global total de investimento de US$ 3,3 trilhões. Mesmo assim, os países em desenvolvimento continuam a enfrentar uma lacuna de financiamento significativa, exigindo um aumento nos investimentos anuais em energia limpa de cerca de US$ 270 bilhões para aproximadamente US$ 1,6 trilhão até o início da década de 2030. Isso destaca a necessidade urgente de uma coordenação internacional inovadora para reduzir os custos de capital e minimizar os riscos de investimento. A Cúpula Mundial da Economia Verde evidencia nosso empenho em contribuir para os esforços globais para alcançar uma transição para uma economia verde ampla e sustentável, fundamentada em inovação e colaborações efetivas, fortalecendo a posição de Dubai como um polo global para ações climáticas”.

O WGES 2025 planeja se concentrar na eliminação de barreiras para projetos verdes prontos para investimento e na melhoria dos mecanismos de compartilhamento de riscos, como garantias de instituições financeiras internacionais, para atrair maiores fluxos de capital para iniciativas sustentáveis.

