Lição de casa e rotina diária elevam o desempenho escolar

Depois do horário de aula, o aprendizado continua com a lição de casa. Dados do Saeb/Inep mostram que alunos que fazem as tarefas em casa têm desempenho até 21 pontos superior em língua portuguesa e 17 pontos em matemática, em comparação aos que não mantêm essa rotina. A prática ajuda a consolidar o conteúdo, desenvolver habilidades e promover autonomia, responsabilidade e organização.

De acordo com Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, fazer exercícios em casa todos os dias “desenvolve as capacidades acadêmicas, facilita a assimilação do conteúdo e faz com que a criança tenha a disciplina para conciliar dever e lazer”, conta.

A especialista ressalta o papel dos pais para manter as tarefas em dia: “o incentivo da família é muito importante para que seja um momento produtivo e prazeroso para a criança. Na hora das tarefas, é necessário um ambiente adequado para uma melhor concentração”.

A seguir, Mariana conta os principais benefícios das lições de casa para as crianças.

Desenvolver o que foi aprendido em sala de aula

Praticando os exercícios em casa, as crianças podem revisar e fixar conceitos, fortalecendo o conhecimento, absorvendo com calma o que foi passado na escola. Além disso, o dever de casa estimula a aplicação prática do que foi aprendido, exigindo o uso dos conceitos em situações do dia a dia.

Autonomia no aprendizado

Nas lições de casa, as crianças são encorajadas a encontrar soluções por conta própria, sem as orientações do professor, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de encontrar soluções.

Reconhecer dificuldades e aptidões

A tarefa de casa também é uma oportunidade para as crianças reconhecerem os que têm mais dificuldade e/ou aptidão. Ao se depararem com os exercícios, elas identificam os conteúdos que precisam de mais atenção, demandando suporte dos pais e dos educadores, e os que têm mais facilidade ou interesse, podendo ser o indicativo para escolhas no futuro.

Responsabilidade e organização

Ao terem que cumprir prazos, planejar tempo e organizar suas tarefas, as crianças adquirem competências úteis para a vida toda. Com a tarefa de casa, as crianças aprendem a importância do comprometimento e do empenho pessoal, fazendo compreender a responsabilidade de suas ações e que são protagonistas do seu processo de aprendizagem.

Por fim, Mariana ressalta a importância dos pais nesse processo e traz orientações: “Ter um espaço e horário definidos, sem distrações, ajudam na concentração da criança. Estar disponível oferecendo suporte e incentivando o pensamento crítico também é importante, além de ter muita paciência, sem cobranças excessivas, encorajando e oferecendo apoio emocional”.