Gustavo Franco e Arthur Igreja estarão no "Tendências 2025"

O Encontro Nacional do Setor de Transporte de Passageiros irá antecipar as tendências econômicas para o Brasil na edição de 2025. O evento contará com as presenças do economista Gustavo Franco e do consultor Arthur Igreja como palestrantes.

Realizado em Curitiba, o encontro reunirá empresários e executivos do setor de todo o país no dia 1º de outubro. Franco integrou a equipe responsável pelo Plano Real, é professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e sócio da Rio Bravo Investimentos. Já Arthur Igreja é autor do livro Conveniência é o Nome do Negócio, possui pós-graduação em Negócios Internacionais pela americana Georgetown University, e mestrado executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

As palestras abordarão temas relacionados ao futuro do setor, incluindo análise do cenário econômico nacional, esclarecimento de dúvidas e orientações estratégicas para empresários. A programação também vai tratar dos principais pontos de defesa dos interesses da categoria. Esta será a sétima edição do encontro "Tendências". Segundo o presidente da Fepasc, Felipe Busnardo Gulin, a iniciativa tornou-se referência por promover a análise de conjuntura e a definição de estratégias.

Além das palestras, o encontro oferecerá oportunidades de networking, troca de experiências, apresentação de soluções inovadoras e debates sobre temas como política macroeconômica nacional e internacional, transformação digital, sustentabilidade, regulamentação, combate à clandestinidade e concorrência desleal. Tecnologia, eficiência e inovação também estarão em pauta. São esperados dirigentes e executivos de empresas operadoras, fornecedores, instituições financeiras, especialistas, advogados e representantes do poder público.

A programação traz ainda temas como mobilidade, proteção ambiental e o papel do Estado no setor. O Encontro Nacional “Tendências” é promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e Santa Catarina (FEPASC), com apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Local histórico em Curitiba

O evento será realizado no Castelo do Batel, localizado em região central de Curitiba. Construído entre 1924 e 1928 pelo cafeicultor Luiz Guimarães, o castelo foi inspirado nas construções do Vale do Loire, na França. Tornou-se residência oficial do então governador Moysés Lupion em 1947, e mais tarde foi tombado como patrimônio cultural estadual em 1975.