Conteinerização reduz custos e otimiza rotas de coleta

A coleta pública de resíduos é uma das operações urbanas mais complexas e onerosas para as administrações municipais. Caminhões pesados circulam diariamente pelas ruas, consumindo grandes quantidades de combustível, demandando mão de obra e emitindo gases poluentes. Nesse cenário, otimizar as rotas não é apenas uma questão de economia, mas também de sustentabilidade e qualidade de vida para a população.

De acordo com reportagem da Prefeitura de Vitória (junho de 2025), a Central de Serviços transformou a gestão dos resíduos urbanos com tecnologia e logística integrada. Entre janeiro de 2021 e maio de 2025, foram coletadas mais de 12.738 toneladas de recicláveis, sendo que somente nos primeiros cinco meses de 2025 esse volume já ultrapassava 1.327 toneladas, todas destinadas às associações de catadores. As principais ações citadas que contribuíram para esse resultado incluem:

Coleta seletiva específica para vidro, reduzindo riscos de acidentes e aumentando o reaproveitamento do material.

Instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em locais estratégicos, diminuindo a necessidade de rotas longas e dispersas.

Modernização da frota e utilização de equipamentos de proteção de alta qualidade, garantindo mais segurança e produtividade para as equipes.

Iniciativas semelhantes vêm ganhando força em diversas partes do mundo. Na cidade de Groningen, nos Países Baixos, a aplicação de uma política integrada de seleção de contêineres e roteirização (ISR), conforme descrito no estudo ‘An integrated selection and routing policy for urban waste collection’, resultou em mais de 40% de redução nos custos de rota e redução de 25% na frota necessária, mantendo a qualidade do serviço.



Como tornar a coleta de resíduos mais inteligente e econômica no Brasil?

Com 25 anos de atuação no segmento de conteinerização no Brasil, a Contemar Ambiental realiza estudos personalizados para apoiar o uso eficiente dos recursos municipais. Entre os serviços oferecidos estão:

Avaliação técnica do território e mapeamento detalhado das áreas de coleta;

Relatório com a quantidade adequada de contentores para cada região;

Definição de pontos estratégicos para instalação, visando cobertura eficiente e segurança de pedestres e veículos.

“Um planejamento preciso contribui para rotas mais curtas, coletas mais rápidas e maior produtividade da frota, evitando investimentos desnecessários e garantindo que cada contêiner esteja posicionado de forma adequada”, afirma Maiara Cantanhede, Gerente de projetos da Contemar Ambiental.