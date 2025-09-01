EasyPlan lidera entre administradoras no Reclame Aqui

A EasyPlan é a primeira colocada entre as administradoras de benefícios avaliadas pelo Reclame aqui. A empresa alcançou nota 9,4, com 100% das reclamações respondidas, e 92,3% dos clientes declararam que voltariam a fazer negócio, segundo dados da plataforma. De acordo com o Reclame Aqui, a avaliação considera critérios como índice de solução, tempo de resposta e satisfação dos consumidores, nos quais a EasyPlan obteve destaque.



Para Márcia Sperandio, Diretora Operacional da EasyPlan, “atingir esse resultado reafirma nosso compromisso de ir além da performance. No ranking geral do setor de saúde, que reúne também operadoras, hospitais e clínicas, a Easyplan aparece em 3º lugar, mas lidera entre as administradoras, com a maior nota. Nosso modelo de gestão é pautado na construção de relações sólidas e de confiança com todos os nossos públicos. Mais do que resolver, acreditamos que acolher é essencial para gerar experiências verdadeiramente transformadoras”.



O relacionamento com o cliente



O desempenho registrado reflete os investimentos da EasyPlan em iniciativas voltadas à experiência do cliente. Entre elas estão a formação de equipes dedicadas ao Customer Experience (CX), a implantação de canais digitais de relacionamento e a capacitação contínua dos colaboradores das áreas de atendimento e ouvidoria.



Segundo Sperandio, “estar bem posicionado em uma plataforma como o Reclame Aqui reforça nosso compromisso em oferecer aos beneficiários uma jornada mais humana, ágil e eficiente”.



Sobre o Reclame Aqui



Criado em 2001, o Reclame Aqui tornou-se uma das principais plataformas de reputação de empresas no Brasil. Reconhecida por consumidores e organizações, permite que usuários registrem reclamações sobre produtos e serviços, enquanto as empresas têm a oportunidade de responder, solucionar e reverter experiências negativas. A nota de reputação é calculada a partir de critérios como índice de solução, tempo de resposta, satisfação do consumidor e taxa de retorno, sendo utilizada como referência de confiança e credibilidade no mercado brasileiro.