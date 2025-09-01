Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades

A Placarsoft já é conhecida no mercado pela atuação na digitalização da gestão pública de esportes, a notícia agora são os novos lançamentos da empresa para o fortalecimento do ecossistema. Na primeira semana de agosto, a empresa promoveu um evento para divulgar os três projetos com o intuito de solucionar ainda mais dificuldades dos gestores públicos da pasta. Entre as novidades estão um portal de notícias do esporte municipal, atendimento utilizando IA para secretários de esportes e um programa de apoio a projetos da área.

“Acreditamos no poder transformador do esporte e como ele impacta outras pastas da administração. Por isso, o Guia do Secretário de Esportes, o portal Esporte Municipal e o Programa Joga Junto se somam ao nosso intuito de contribuir para a capacitação dos profissionais da área, divulgar o trabalho que desenvolvem e incentivar as ações", reforça o diretor de Marketing Higgor de Oliveira.

O encontro contou com a presença da equipe da Placarsoft e clientes pioneiros.

A seguir, é possível saber melhor sobre cada uma das novidades.

Esporte Municipal

Um portal de notícias para quem quer acompanhar todas as novidades do mundo do esporte com matérias autorais e outras publicadas pelas cidades de todo Brasil.

Mais informações são encontradas aqui.

Guia do Secretário de Esportes

Um canal exclusivo de atendimento via WhatsApp para gestores municipais de esportes de todo o Brasil. A ferramenta oferece suporte com ajuda do Dudu, uma inteligência artificial especializada em gestão do esporte, respondendo dúvidas sobre leis de incentivo, eventos, relatórios, projetos sociais e outros assuntos.



O acesso está disponível aqui.

Programa Joga Junto

A Placarsoft incentiva iniciativas esportivas que impactam positivamente as comunidades, oferecendo apoio financeiro, brindes ou materiais. As propostas são analisadas individualmente, priorizando ações como campeonatos, eventos, clubes, ligas, esporte comunitário e educacional.

Para saber mais: https://placarsoft.com.br/patrocinio.

Desta forma, a Placarsoft, que já atende mais de 250 entidades, segue em constante evolução. “As novas implementações foram desenvolvidas para atender necessidades dos gestores públicos, além de tornar a área mais eficiente e cada vez mais digital. Esse é o nosso compromisso", finaliza o diretor de Tecnologia Rafael Müller.



Este é o site para conhecer a solução.