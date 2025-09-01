Eternitê Clinique atua com abordagem de medicina integrativa

A Eternitê Clinique, clínica médica localizada na Vila Olímpia, em São Paulo (SP), atua com uma abordagem de medicina integrativa através de uma equipe multidisciplinar especializada em emagrecimento, longevidade e saúde. A clínica aplica os princípios da medicina integrativa no atendimento ao paciente considerando um cuidado completo, que envolve corpo, mente e contexto social.

Durante as consultas, os especialistas buscam entender a raiz dos problemas levando em conta hábitos, histórico e estilo de vida do paciente. A proposta é unir a realidade individual à ciência e aplicar práticas fundamentadas em mudanças sustentáveis de comportamento.

A Eternitê Clinique possui um corpo clínico formado por profissionais com trajetória e expertise complementar. O Dr. Diogo Simão é médico cirurgião, nutrólogo e especialista em medicina esportiva com mais de uma década de experiência, atua com foco em emagrecimento, longevidade e performance.

A Dra. Irla Alves é cirurgiã geral, com ampla vivência hospitalar e especializações em mastologia e nutrologia. Seu trabalho é voltado principalmente à saúde da mulher, com ênfase em menopausa e lipedema.

Já o Dr. Enzo Brom possui formação em medicina esportiva, concentra sua atuação em emagrecimento, hipertrofia e estética. Juntos, os três conduzem a Eternitê Clinique com protocolos individualizados e foco em resultados reais e sustentáveis.

Dr. Diogo Simão destaca que a clínica adota protocolos individualizados e, por isso, são considerados diversos critérios para montar um plano de tratamento exclusivo para cada paciente. “Avaliamos detalhadamente o histórico clínico, hábitos de vida, aspectos emocionais e sociais, além de exames laboratoriais e de imagem”, explica.

“Também consideramos os objetivos e preferências de cada um. Com base nisso, queremos montar planos que sejam realistas, personalizados e sustentáveis a longo prazo”, complementa.

Além dos profissionais que lideram a clínica, a Eternitê Clinique ainda conta com uma equipe multidisciplinar que inclui cirurgião plástico, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos e especialistas em estética avançada.

“Nossa atuação tem como objetivo ser integrada e coordenada. Fazemos reuniões clínicas e discutimos casos em conjunto para garantir coerência nos atendimentos, sempre com o objetivo de alinhar todas as frentes do cuidado da alimentação à saúde emocional, da estética à prevenção”, revela Dr. Diogo Simão.

Longevidade saudável

A saúde é a principal preocupação dos brasileiros, segundo um estudo desenvolvido pelo Instituto Ipsos, repercutido pela Exame. O foco em saúde longevidade saudável é uma das propostas da Eternitê Clinique, que utiliza uma série de terapias e estratégias para promover esse objetivo.

“Quando falamos em longevidade saudável, utilizamos uma combinação de estratégias que incluem mudanças no estilo de vida, nutrição funcional e ortomolecular e modulação hormonal (quando necessária)”, destaca a Dra. Irla Alves.

“Além disso, utilizamos suplementação guiada por exames, tecnologias como laser e ultrassom médico-estético, além do acompanhamento emocional e da prática orientada de atividade física. Tudo isso com o foco em manter a saúde metabólica e prevenir doenças relacionadas ao envelhecimento”, esclarece a médica.

Saúde metabólica, bem-estar emocional e estética corporal

Dr. Enzo Brom destaca que, em relação ao emagrecimento, a clínica busca alinhar saúde metabólica, bem-estar emocional e estética corporal de forma equilibrada. “Nós não tratamos o emagrecimento apenas como questão estética. Ele precisa ser seguro, equilibrado e sustentável”, pontua.

De acordo com o especialista em medicina esportiva, a clínica atua em diferentes frentes: corrigindo alterações metabólicas e hormonais, oferecendo suporte psicológico para lidar com compulsões e gatilhos emocionais, prescrevendo planos alimentares viáveis e garantindo a manutenção da massa magra. “É um processo sem atalhos, feito com base em ciência, cuidado e responsabilidade”, comenta.

Buscando acompanhar a evolução tecnológica no mercado médico e estético, também são incluídos tratamentos e tecnologias específicas que atuam no cuidado com a estética e a saúde preventiva.

Medicina integrativa considera aspectos emocionais e hábitos

Segundo a Dra. Irla Alves, a medicina integrativa também considera aspectos emocionais e hábitos de vida, fatores que são avaliados e incorporados nos tratamentos: “Trabalhamos com a medicina do estilo de vida, que vai além de orientações pontuais. Avaliamos nutrição, atividade física, sono, estresse, uso de substâncias como álcool e tabaco e relações interpessoais”.

De acordo com o Dr. Diogo Simão, a clínica utiliza técnicas de terapia cognitivo-comportamental (CC) com foco em promover uma mudança realmente benéfica ao paciente. “Por isso, defendemos um acompanhamento contínuo e estruturado”, afirma.

Para concluir, Dr. Enzo Brom destaca que o primeiro passo para quem busca emagrecimento com foco em saúde é identificar um motivo real e coerente.

“A mudança só acontece de forma efetiva quando há uma razão profunda que impulsione essa transformação. Esse motivo é o que sustenta a constância e o comprometimento com o processo”, explica o médico especialista em emagrecimento.

Para mais informações, basta acessar: https://eterniteclinique.com/