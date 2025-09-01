Em 3 meses, CafeCoffee Stay registra 10 aberturas em SP

O CafeCoffee Stay acaba de atingir o total de dez empreendimentos instalados em São Paulo (SP) em apenas três meses de atuação no mercado de hospitalidade nacional. A empresa possui um modelo de negócio que tem como carro-chefe levar o café da manhã de hotel para dentro de prédios residenciais e de short stay (modalidade de aluguel de curta duração).

Recentemente, a marca alcançou o faturamento de R$ 1 milhão mensalmente e fez a abertura de sua primeira unidade em Florianópolis (SC). A empresa, fundada em 2025, oferece café da manhã completo, servido diariamente das 7h às 10h dentro de condomínios residenciais. A comodidade pode estar inclusa na diária do hóspede ou ser adquirida à parte por moradores.

“Esse marco pode representar a validação do nosso modelo. Mostra que existe uma demanda por serviços que unam hospitalidade e conveniência”, afirma Nicolas Trevizzo Sevi, CEO do CafeCoffee Stay. “Para nós, significa que estamos no caminho para levar o padrão de café da manhã de hotel para dentro do modelo short stay”, explica.

Nas palavras de Sevi, o principal fator para a conquista do faturamento mensal de R$ 1 milhão foi a atenção para entender o que o hóspede deseja: mais praticidade. “Além disso, trabalhamos com operações enxutas, parcerias estratégicas e um modelo de negócio escalável”, evidencia.

Nova unidade na Ilha da Magia

O empresário conta que a expansão para Florianópolis, no empreendimento The Bridge by Xtay, é estratégica, porque combina turismo e lifestyle, exatamente o que o CaféCoffee Stay busca entregar com sua operação. “O hóspede busca mais do que se hospedar: ele quer viver uma experiência. O CaféCoffee Stay tem como objetivo combinar sabor e conveniência para conectar com o estilo de vida urbano e turístico”, diz.

Com a chegada do CaféCoffee Stay ao The Bridge by Xtay, a previsão é elevar a taxa de ocupação para níveis acima de 95% e incrementar o valor da diária em mais de 60%, já que a inclusão do café da manhã tem como objetivo transformar o empreendimento em um diferencial competitivo direto frente aos hotéis da região, conforme explica Sevi.

Segundo uma pesquisa realizada pela Booking, Florianópolis foi o primeiro destino brasileiro e o quarto do mundo mais procurado para o verão 2025. De acordo com o levantamento, repercutido pelo G1, a capital de Santa Catarina aparece na frente de cidades como Nova York, Barcelona, Roma e Tóquio.



“Já estamos avaliando outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), que têm grande potencial. A meta é estar presente nas principais capitais brasileiras nos próximos três anos”, projeta o CEO.

Modelo busca valorizar a comodidade

O CEO do CafeCoffee Stay chama a atenção para as principais tendências de hospedagem no pós-pandemia: “O hóspede de hoje valoriza autonomia, digitalização e experiências personalizadas. O setor de hospitalidade caminha para unir tecnologia e acolhimento humano”, afirma.

Segundo Sevi, a empresa também está investindo em diversificação de serviços, estruturando novas experiências, como menus sazonais, parcerias com marcas de bem-estar e a possibilidade de cafés temáticos.

“O CaféCoffee Stay quer representar hospitalidade inteligente, estilo de vida e conveniência. Nosso objetivo é transformar a forma como as pessoas vivenciam o short stay no Brasil”, finaliza o empresário.