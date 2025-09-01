Prestex conquista o selo MESC 2025 em Remessas Expressas

Especializada em logística emergencial B2B no Brasil, a Prestex foi reconhecida com o selo MESC 2025 de Melhor Empresa em Satisfação do Cliente no segmento de Logística/Transporte – Remessas Expressas. A certificação foi concedida pelo Instituto Melhor Empresa em Satisfação do Cliente (MESC), com base em pesquisa triplamente auditada, realizada em território nacional. A informação à empresa ocorreu em agosto de 2025 e o evento oficial de premiação será no mês de setembro.

Segundo o Instituto MESC, a Prestex obteve 612 respostas válidas de avaliação de consumidores, superando o mínimo exigido de 400 para representatividade estatística. O índice de satisfação registrado foi de 84,9%, acima da meta estabelecida de 80%. A avaliação por Cliente Oculto do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), que simula interações reais para aferir a qualidade do atendimento, resultou em 86% de aprovação. A empresa também apresentou reputação positiva, sem registros de notícias negativas nos últimos 12 meses.

É a terceira vez que a Prestex recebe o reconhecimento do MESC, as edições anteriores foram em 2020 e 2021. O CCO da Prestex, Marcelo Zeferino, explicou que “cada urgência é tratada com intensidade, inquietude e integridade, porque na logística emergencial cada minuto pode mudar o desfecho de uma operação”.

Fundada há mais de duas décadas, a Prestex atua no setor de logística emergencial B2B e possui homologações de órgãos reguladores como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Polícia Federal, Exército, IBAMA e CETESB, para o transporte de cargas especiais e resíduos. A empresa atende diversos segmentos da indústria de transformação, incluindo transporte de peças, maquinários, alimentos, medicamentos e cargas perigosas.

A metodologia utilizada pelo Instituto MESC avalia 22 dimensões comportamentais da experiência do consumidor, como canais de atendimento, solução de problemas, cordialidade, velocidade, disponibilidade, ética, qualidade, preço, entre outros atributos. A pesquisa abrange mais de 380 segmentos e já coletou mais de 20 milhões de opiniões desde sua criação.