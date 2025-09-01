A The LYCRA Company vai de “ALL IN” na Intertextile Shanghai

A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções de fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, retornaàIntertextile Shanghai (2 a 4 de setembro) com uma prévia exclusiva global de sua mais recente inovação em jeans.

The LYCRA Company makes a bold statement at Intertextile Shanghai with its open-concept pavilion showcasing the new ALL IN LYCRA® brand positioning.

Pela primeira vez, o estande da empresa apresenta um espaço de cocriação de conceito aberto projetado para promover a colaboração. Quatro parceiros importantes do setor se juntarãoàThe LYCRA Company neste espaço de exposição compartilhado, localizado no Hall 4.1 (Estande E56). Essa área faz parte de um pavilhão maior, com 788 metros quadrados, que também inclui 18 coexpositores. O design impactante e visualmente impressionante dá vida ao novo posicionamento da marca ALL IN LYCRA®, criando uma experiência imersiva para os visitantes.

Com a abordagem ALL IN, a marca LYCRA® revela seu diferencial, apoiando os clientes de três formas estratégicas:

Fornecendo fibras diferenciadas que criam produtos de alto desempenho.

Concedendo acesso aos laboratórios LYCRA ® e aos cientistas comprometidos com a inovação e a resolução de problemas.

e aos cientistas comprometidos com a inovação e a resolução de problemas. Oferecendo narrativas conjuntas atraentes por meio de programas de marketing conjuntos personalizados.

Esse novo posicionamento destaca o compromisso da empresa em ajudar os parceiros a se manterem competitivos com soluções avançadas de fibras que aprimoram as capacidades de seus produtos.

“A Intertextile Shanghai é a plataforma ideal para mostrar como estamos realmente indo ‘ALL IN’ com nossos clientes”, afirmou Jason Wang, vice-presidente da The LYCRA Company para a Ásia. “Nosso espaço de exposição foi concebido para estimular uma colaboração mais profunda e fortalecer parcerias, ao mesmo tempo em que destacamos nossas soluções inovadoras e alinhadas às necessidades do mercado.”

Os visitantes do estande da The LYCRA Company poderão explorar as seguintes inovações em primeira mão:

Tecnologia LYCRA ® VintageFX para jeans – Oferece visuais vintage em tecidos de baixa elasticidade, combinando conforto e caimento duradouros com estilo tradicional.

– Oferece visuais vintage em tecidos de baixa elasticidade, combinando conforto e caimento duradouros com estilo tradicional. Fibra LYCRA ® EcoMade de origem biológica – Feita a partir de matéria-prima renovável, espera-se que esta solução pronta para uso ofereça o mesmo desempenho da fibra LYCRA ® original quando for lançada este ano.

– Feita a partir de matéria-prima renovável, espera-se que esta solução pronta para uso ofereça o mesmo desempenho da fibra LYCRA original quando for lançada este ano. Tecnologia LYCRA FitSense ® para jeans – Adiciona modelagem e elevação específicas ao jeans (denim) sem painéis ou costuras extras, proporcionando um ajuste personalizado.

– Adiciona modelagem e elevação específicas ao jeans (denim) sem painéis ou costuras extras, proporcionando um ajuste personalizado. Fibra COOLMAX ® EcoMade – Feita com 100% de resíduos têxteis ou PET reciclado, seus benefícios de desempenho com absorção de umidade e secagem rápida são demonstrados em um expositor interativo.

– Feita com 100% de resíduos têxteis ou PET reciclado, seus benefícios de desempenho com absorção de umidade e secagem rápida são demonstrados em um expositor interativo. Fibra THERMOLITE® EcoMade – Utiliza materiais 100% reciclados para adicionar aquecimento leve a uma variedade de roupas de performance.

Os quatro parceiros no pavilhão aberto apresentam a fibra LYCRA® ao longo de toda a cadeia de valor – do fio às peças acabadas:

Palestrantes convidados de parceiros do setor de jeans se juntarão a representantes da The LYCRA Company em duas apresentações no dia 3 de setembro, destacando nossa colaboração e abordagem ALL IN:

Tecnologia LYCRA ® VintageFX para jeans com Advance Denim e Texhong

VintageFX para jeans com Advance Denim e Texhong Fibra COOLMAX® com SEAZON Denim

Para mais detalhes sobre a presença e as atividades da The LYCRA Company na Intertextile Shanghai, visite a página oficial do evento.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . A The LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA®, LYCRA FitSense®, LYCRA® FiT400™, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas registradas da The LYCRA Company.

