Empresas rentáveis passam a ter armazéns mais inteligentes

Especialista da Infios aponta a necessidade de armazéns mais inteligentes para o crescimento das empresas e como isso se destaca nas cadeias de suprimentos atuais

Empresas rentáveis passam a ter armazéns mais inteligentes
Empresas rentáveis passam a ter armazéns mais inteligentes crédito: DINO

A crescente complexidade nas cadeias de suprimentos tem impulsionado a necessidade de soluções logísticas mais inteligentes. Segundo dados da McKinsey, 24% das empresas que investiram em sistemas essenciais de gestão de armazéns - WMS (Warehouse Management System), Sistema de Gestão de Pedidos (OMS) e Sistema de Gestão de Transportes (TMS) relataram alcançar os resultados esperados. Esse número é significativamente superior ao de empresas que apostaram em tecnologias mais avançadas, como torres de controle totalmente digitalizadas ou previsões com inteligência artificial analítica, que tiveram apenas 4% de sucesso.

Hélcio Lenz, Managing Director da Infios na América Latina, explica que, para enfrentar os desafios atuais, é necessário adotar uma visão estratégica que vá além da automação isolada. “Uma cadeia de suprimentos digitalizada vai muito além da automação; ela se apoia na integração entre sistemas, no compartilhamento contínuo de dados e em decisões orientadas por tecnologia”, afirma o executivo.

Para Lenz, a digitalização logística passa a ser vista não apenas como diferencial, mas como estratégia essencial para garantir maior agilidade, precisão e resiliência operacional. Neste cenário, sistemas integrados e análises em tempo real tornam-se fundamentais para otimizar os processos de armazenamento, transporte e distribuição de mercadorias. Em seu ponto de vista, o armazém ganha papel central nesse processo. O WMS (Warehouse Management System) atua como motor da transformação digital, conectando soluções como sensores de IoT, robôs móveis autônomos (AMRs), equipamentos automatizados e tecnologias guiadas por voz e visão. “Quando integradas ao WMS, essas tecnologias ampliam a visibilidade das operações e tornam os processos mais precisos e sincronizados”, completa.

Além disso, Lenz acredita que levar essas soluções para a nuvem amplia o alcance das ferramentas, permitindo acesso remoto e trabalho colaborativo entre equipes e parceiros em diferentes localidades. Essa jornada digital representa um passo decisivo rumo a uma logística mais conectada, ágil e sustentável.

A Infios, anteriormente Körber Supply Chain Software, foi posicionada como Líder no Gartner Magic Quadrant 2025 para Sistemas de Gerenciamento de Armazéns - WMS (Warehouse Management System), pelo sétimo ano consecutivo. O relatório destaca a empresa por sua capacidade de execução e plenitude de visão no setor. A mudança de nome para Infios ocorreu em março de 2025.

“O compromisso da nossa equipe com a inovação e o sucesso dos clientes está moldando o futuro da execução da cadeia de suprimentos na Infios”, declara Ed Auriemma, CEO da Infios.

