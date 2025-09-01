Produto químico no olho exige ação imediata e hospital

Acidentes domésticos com substâncias corrosivas ou irritantes geram dúvidas sobre o que fazer quando cai produto químico no olho. Nessas situações, o Dr. Alexandre Dantas, oftalmologista do Hospital de Olhos Santa Luzia (HOSL), integrante da rede Vision One, orienta iniciar a lavagem com água corrente ou soro fisiológico, antes mesmo de procurar atendimento médico.

De acordo com o médico, a irrigação ocular deve começar imediatamente e durar de 15 a 20 minutos ininterruptos, com a cabeça inclinada para o lado do olho afetado para evitar a contaminação do outro. “Se houver lente de contato, ela deve ser retirada durante a lavagem”, afirma. Após o procedimento, a recomendação é seguir ao pronto atendimento oftalmológico.

Diferenças de risco conforme o tipo de produto químico

A forma de lavar não muda conforme o agente, mas o risco varia. Produtos alcalinos, como soda cáustica, amônia e água sanitária, são mais perigosos por penetrar profundamente e manter a ação prejudicial nos tecidos oculares. Ácidos tendem a causar lesões mais superficiais, enquanto álcool e cosméticos, embora provoquem irritação intensa, geralmente apresentam menor risco de dano permanente, dependendo da quantidade e do tempo de exposição. O médico também alerta para práticas que não devem ser feitas. “Não se deve pingar colírios sem orientação, usar leite, vinagre, soro de lente ou esfregar os olhos. Tampouco é indicado adiar a lavagem aguardando socorro chegar”, reforça.

A ida ao hospital deve ocorrer sempre após a lavagem, idealmente em até 30 a 60 minutos. Segundo o Dr. Alexandre, é necessário buscar atendimento imediatamente diante de sinais como dor intensa, visão borrada, vermelhidão forte, inchaço, dificuldade para abrir os olhos, quando o produto for cáustico ou se envolver crianças e idosos. A persistência de sintomas após a lavagem também exige avaliação médica urgente.

Entre os produtos de uso doméstico mais perigosos, o oftalmologista cita desentupidores de pia, limpadores de forno, alvejantes, ácidos para limpeza pesada, fluidos automotivos e colas instantâneas. Cosméticos como tintura de cabelo e xampu, embora geralmente provoquem apenas irritação, podem causar úlceras de córnea ou lesões químicas sérias em casos de alergia, exposição prolongada ou em grande volume.

Ele alerta, por fim, que a ausência de atendimento pode resultar em complicações como úlcera e opacificação da córnea, infecções secundárias, síndrome de olho seco severo, perda parcial ou total da visão e, nos casos mais graves, perfuração ocular.