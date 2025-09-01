Novela “Renascer” recoloca Ilhéus no roteiro de turismo baiano

A cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, voltou a ganhar visibilidade turística com a exibição do remake da novela Renascer. O município reúne cenários ligados ao cultivo do cacau, áreas de preservação ambiental e referências culturais retratadas em produções televisivas.

O chamado “Turismo do Cacau” possibilita visitas a fazendas históricas como Capela Velha e Yrerê. Nesses locais, os visitantes acompanham o sistema de cultivo na cabruca, observam o processo de fabricação do chocolate e conhecem etapas da produção agrícola que marcaram a história econômica da região. De acordo com Luís Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, “as fazendas históricas são um verdadeiro mergulho na essência do que é produzido aqui, e cada visitante leva para casa um pedacinho dessa história”.

O roteiro natural inclui a Lagoa Encantada, área de proteção ambiental, e a Cachoeira Véu de Noiva, que serviram de cenário para gravações da novela. Passeios de barco e trilhas pela Mata Atlântica oferecem contato direto com os ambientes preservados da região.

No Centro Histórico, a Casa de Cultura Jorge Amado apresenta ao público registros sobre a vida e obra do escritor. Outro ponto de interesse é o Bar Vesúvio, que aparece em Gabriela, Cravo e Canela e integra a paisagem cultural da cidade.

Segundo Luís Fernando, “há uma busca crescente por roteiros que combinem aspectos históricos e naturais. Ilhéus consegue atender a esse interesse com diferentes possibilidades de visitação”.