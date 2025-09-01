EZVIZ firma parceria com a Plastic Bank para combater a poluição plástica com inovação sustentável e impacto social

SÃO PAULO, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EZVIZ, referência global em soluções de casa inteligente, anuncia uma nova parceria estratégica com a Plastic Bank, organização internacional dedicadaàredução da poluição plástica nos oceanos. A colaboração marca mais um passo da EZVIZ em sua Iniciativa Verde, alinhada aos compromissos assumidos no último Dia Mundial do Meio Ambiente. Sob o lema “Juntos pela mudança, garrafa a garrafa”, a empresa reforça sua missão de alinhar inovação tecnológica com responsabilidade ambiental e transformação social.

Em 2025, a parceria já demonstra resultados expressivos: mais de 1 milhão de garrafas plásticas deixaram de poluir os oceanos graças ao apoio da EZVIZ, além da remoção de aproximadamente 20 toneladas de resíduos plásticos em áreas ambientalmente vulneráveis. A atuação conjunta impactou 29 comunidades na América Latina, Sudeste Asiático e África, promovendo oportunidades de geração de renda e fortalecimento comunitário por meio do modelo de economia circular da Plastic Bank.

“Com a EZVIZ, estamos mostrando que cada pequena ação pode desencadear uma mudança significativa na proteção dos oceanos e no empoderamento das comunidades locais”, afirma David Katz, fundador da Plastic Bank. “Juntos, provamos que a tecnologia pode ser uma força positiva na construção de um futuro onde pessoas e planeta prosperam em harmonia.”

Sustentabilidade no DNA da inovação

O compromisso da EZVIZ com a sustentabilidade vai além das parcerias. Em 2024, a empresa evitou o descarte de 22,3 toneladas de plástico ao incorporar materiais reciclados na produção de seus robôs aspiradores. Já as câmeras com bateria, como a EB3, combinam uso de energia solar (com economia de até 80%) e reciclabilidade de aproximadamente 80% de seus componentes — tudo isso com embalagens 100% recicláveis.

A empresa também investe continuamente na reformulação de suas embalagens. A substituição de materiais plásticos por opções recicladas eàbase de papel eliminou mais de 1 milhão de sacos de plástico bolha por mês. Medidas adicionais, como a otimização dos formatos de embalagem e a adoção de gravação a laser em vez de etiquetas impressas, resultaram na redução de 1,57 tonelada de papel apenas em 2024.

“Nossa abordagem é holística: desenvolvemos produtos que geram impacto positivo real”, destaca Sophie Zhang, Diretora Global de Marca da EZVIZ. “Acreditamos em uma redução de plástico centrada nas pessoas, movida pela tecnologia e com potencial de escala global.”

