WETEX abre amplos horizontes de investimento para empresas internacionais

Sob a liderança de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, e com o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) realizará a 27ª edição da Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX), de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025, no Centro de Comércio Mundial de Dubai.

A WETEX representa a posição pioneira dos Emirados Árabes Unidos em energia limpa e renovável e sustentabilidade. Ela também apoia a visão ambiciosa de Dubai de uma economia sustentável. A exposição abrange várias áreas, incluindo água, energia, cidades inteligentes, mobilidade verde, inteligência artificial e transformação digital.

“A WETEX reflete o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com a sustentabilidade e fortalece a posição de Dubai como um dos principais centros de economia verde global. A exposição se estabeleceu como um dos principais eventos especializados do mundo, fornecendo uma plataforma para apresentar as últimas inovações em energia limpa, água e sustentabilidade. Ela também apoia a construção de parcerias que contribuem para o alcance das metas climáticas globais e a aceleração da transição para uma economia verde. Anualmente, a WETEX reúne líderes da indústria, investidores, inovadores e autoridades governamentais de todo o mundo para compartilhar conhecimento, explorar oportunidades e colaborar na construção de um futuro mais sustentável e resiliente”, afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-executivo e CEO da DEWA e fundador e presidente da WETEX.

A WETEX é uma plataforma líder que reúne organizações estatais e privadas para explorar as últimas inovações, construir parcerias intersetoriais, aprimorar a cooperação em sustentabilidade e transformação energética, além de apoiar os esforços globais de adaptação às mudanças climáticas. A WETEX também oferece uma oportunidade estratégica para empresas e organizações internacionais que desejam entrar em novos mercados e concluir acordos de investimento em uma das economias verdes mais preparadas para o futuro.

Desde seu lançamento, a WETEX tem registrado um crescimento acelerado. Em 2024, recebeu 50.598 visitantes e mais de 2.800 expositores de 65 países, além de contar com 21 pavilhões internacionais. A WETEX 2025 oferecerá acesso excepcional aos mercados internacionais, promoverá o diálogo entre fronteiras e abrirá caminho para resultados concretos por meio de parcerias, inovação e investimentos.

