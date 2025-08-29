Fábrica de Bolo Vó Alzira lança sabor em parceria social

Durante o mês de setembro, a Fábrica de Bolo Vó Alzira vai comercializar em todas as suas 300 unidades um novo bolo de chocolate. A receita vencedora foi criada por franqueados de São Gonçalo (RJ) durante o Master Bolo, concurso realizado em parceria com a Gastromotiva, ONG fundada pelo chef David Hertz que promove a inclusão social por meio da gastronomia.

Parte do valor das vendas será revertida para a instituição, além da doação de bolos que serão incluídos nas refeições solidárias distribuídas pela ONG no período.

O bolo escolhido foi desenvolvido por franqueados da loja de São Gonçalo, especialmente para a competição. A receita combina cacau 100%, geleia de morango e morango in natura. O produto será vendido em lojas físicas e aplicativos de delivery.

O concurso foi criado para marcar os 12 anos da marca e contou com um júri formado por diversos influenciadores, dentre eles Micaela Góes (apresentadora do GNT), Aline Peixoto e Álvaro Neto (Rio para 2) e Clara Carpegiani. Os jurados selecionaram três duplas finalistas, que tiveram seus bolos avaliados pelo público nas redes sociais da Fábrica de Bolo Vó Alzira.

Participaram da final as duplas Paulo e Marinalva (Ipiranga, São Paulo), Sibelle e Janaina (Brooklin, São Paulo) e Leandro e Cristiane (São Gonçalo, Rio de Janeiro). O anúncio do vencedor ocorreu em 18 de agosto, após votação baseada no engajamento das postagens no Instagram da marca. O resultado consagrou a dupla de São Gonçalo como campeã, seguida por Ipiranga em segundo lugar e Brooklin em terceiro.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

A história da Fábrica de Bolo Vó Alzira começou em 2007, quando Alzira Ramos preparou um bolo de iogurte para a mercearia de um amigo. A aceitação da receita levou, em 2013, à fundação da rede na Zona Norte do Rio de Janeiro. Atualmente, a marca conta com mais de 300 lojas no Brasil.

Aos 77 anos, Alzira acompanha a expansão do negócio que construiu, hoje voltado também para ações de impacto social em parceria com organizações da sociedade civil.