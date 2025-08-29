Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece em setembro

Em sua 43ª edição, a Festa de Flores e Morango de Atibaia, conhecida nacionalmente, acontecerá pela segunda vez no Parque Ecológico, espaço de propriedade da Associação Hortolândia. Com uma área total de 540 mil metros quadrados, 120 mil metros quadrados serão utilizados para a realização do evento. O parque possui mais de 9.000 metros quadrados de área coberta e reunirá a floricultura e fruticultura de Atibaia, além de levar ao público as tradições e a cultura nipo-brasileira.

Neste ano, o evento será realizado de 5 a 28 de setembro, às sextas, aos sábados e aos domingos, das 9h às 18h, e trará o tema “Hana no Toki – Época de Flores”, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a natureza, as flores locais e o legado dos produtores da cidade. A festa também comemorará em 2015 os 130 anos dos tratados de amizade, comércio e navegação entre Brasil e Japão, laços históricos e culturais entre os dois países.

O evento trará ainda shows culturais aos sábados e domingos, das 12h às 17h, com apresentações tradicionais como Bon Odori e Taiko, além de danças típicas de outras nacionalidades. Haverá pavilhão de decoração e mini shopping com produtos diversos, área de alimentação com pratos das culinárias japonesa e brasileira e a venda de flores e morangos diretamente dos produtores.

Ingressos e excursões

A venda de ingressos para a 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia já está aberta e a compra antecipada pode ser feita de maneira on-line. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Toda sexta-feira terá valor promocional de meia entrada para todos os visitantes. Além da venda on-line, é possível adquirir os ingressos no Graal, localizado na Rodovia Fernão Dias, no KM 61, e também na bilheteria do parque nos dias do evento. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo telefone 0800-055-5979 e WhatsApp (11) 93495-1053 e (11) 93328-0358 (ICD).

A venda de ingressos antecipados para excursões vai até o dia 29 de agosto, sendo que um motorista e um guia de cada ônibus do Estado de SP têm entrada gratuita. Caso a excursão seja de outro estado, será permitida a entrada gratuita de dois motoristas e dois guias. A promoção vale apenas para grupos acima de 15 pagantes. O pagamento pode ser via Pix e todas as dúvidas podem ser tiradas no site ou pelos telefones (11) 93900-5577 / (11) 96570-6147, das 8h às 17h, ambos atendem pelo WhatsApp. Depois do dia 29 de agosto, a venda de ingressos antecipados para excursão continuará sendo feita diretamente no site.

Ingresso solidário

Os visitantes também terão a oportunidade de curtir o evento e ajudar quem precisa com a Entrada Solidária. A ação será válida nos dias 5 e 19 de setembro, em que o ingresso será trocado pela doação de 1 kg de alimento (arroz, feijão ou óleo). Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e outras entidades assistenciais, e devem estar lacrados, dentro do prazo de validade. Não serão aceitos alimentos a granel ou sem informações de fabricação.

Como chegar

O Parque Ecológico de Atibaia está localizado na Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, com fácil acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, é só acessar a saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

História da festa

A história da festa teve início em 1.968, quando o Sr. Toraki Yano idealizou a 1ª Feira Agrícola, realizada no trevo da Rodovia Fernão Dias. A 2ª Feira Agrícola aconteceu em 1.970 e, em 1.972, foi realizada a 1ª Festa das Rosas. A união dos agricultores de morango, de hortaliças e de flores levou a diversas mostras até que em 1983 a Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Pró-Flor), em conjunto com a Associação Cultural de Atibaia (ACA) e o Sindicato Rural, fez a 1ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Em 1.991, a união das entidades resultou na criação da Associação Hortolândia de Atibaia, que passou a organizar o evento a partir de 1.993 com o apoio das instituições fundadoras – como segue até hoje. A festa já passou por diversos locais até chegar à sua nova sede: o Parque Ecológico de Atibaia.

“A cada edição reafirmamos o valor do nosso trabalho coletivo, da união entre gerações e do respeito à terra que nos acolheu. A 43ª Festa é um símbolo de gratidão, renovação e esperança. Que todos sintam o carinho plantado em cada detalhe dessa festa, que é feita com o coração”, destacou Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia.

Serviço

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, é só acessar a saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$ 60,00 e meia R$ 30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia entrada (R$ 30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$ 50,00 carros, R$ 180,00 ônibus, R$ 100,00 vans e micro-ônibus, R$ 25,00 motos