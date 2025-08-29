Andra investe R$ 4 milhões em nova sede e projeta expansão

A Andra Group, em movimento de expansão, transfere sua sede administrativa para um novo escritório na Marginal Tietê, em São Paulo, a partir de 1º de setembro. O investimento de R$ 4 milhões em reforma e mobiliário destina-se a um espaço de 900 metros quadrados, com o objetivo de acomodar a crescente equipe, alinhando-se ao plano de crescimento da empresa. A mudança estratégica visa dobrar a capacidade de colaboradores, de 80 para 150 profissionais.



Conforme a empresa avança em sua trajetória de mais de 50 anos, a sede anterior, localizada na Casa Verde, tornou-se limitada. O novo espaço foi projetado para acomodar o maior número de profissionais e favorecer a sinergia interna. “O antigo local sinalizava uma abordagem de gestão e processos que ficou restrita e motivou a reestruturação cultural na empresa. A nova sede reflete essa fase, permitindo a ampliação dos departamentos existentes e a criação de novos”, explica Renan Braga, gerente de expansão.



O novo ambiente, concebido para modernizar processos e fomentar a colaboração, busca também aprimorar o bem-estar dos colaboradores. A nova sede reflete a identidade visual das lojas da Andra Materiais Elétricos, com elementos que se conectam com a identidade da marca. O espaço conta com áreas de descompressão e prevê a digitalização e modernização de processos, otimizando o atendimento ao cliente.



O diretor administrativo e financeiro, Sandro Melo, afirma que o investimento em infraestrutura é um pilar do projeto de crescimento da empresa, com foco na melhoria da gestão e no controle organizacional. “O investimento em tecnologia é essencial para a acuracidade das ações e de controle na organização”, explica. A empresa planeja inaugurar duas novas lojas nos próximos seis meses e outras duas no ano seguinte.



A adaptação da equipe, que agora estará mais próxima do metrô Barra Funda, obteve a aprovação da maioria dos funcionários. O processo de mudança, da decisão inicial à finalização da obra, durou quatro meses, com 64 dias de execução. A inauguração oficial aconteceu na segunda, dia 25 de agosto, e a operação no novo local inicia em 1º de setembro.



A alavancagem do crescimento dos negócios no último ano teve como base a modernização logística da empresa. A mudança para um novo Centro de Distribuição (CD) gerou um avanço na qualidade e na acuracidade das entregas.



O diretor de Logística, Fábio Brito, afirma que o novo CD permitiu que a empresa reduzisse o prazo de reposição de produtos nas filiais de 5 a 7 dias para apenas 1 a 2 dias. “No atendimento aos clientes, reduzimos em mais de 98% os atrasos de entrega com base na data acordada. Em 30% dos pedidos, a data máxima de entrega foi antecipada”, complementa Brito. Ele destaca ainda que os erros de entrega foram zerados.

