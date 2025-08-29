Moura destaca portfólio integrado na Intersolar 2025

A Intersolar 2025, em São Paulo, ocorre em um momento de forte crescimento da energia solar no Brasil. A fonte deve atingir 32,9% da matriz elétrica até 2029, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS). Em paralelo, o mercado global projeta US$ 450 bilhões em investimentos em solar em 2025 e US$ 66 bilhões em baterias, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).

No evento, a Moura apresenta um portfólio que integra suporte à geração e soluções de armazenamento, para residências e pequenos negócios conectados e inteligentes, além de engenharia aplicada em dimensionamento e aplicações urbanas, smart cities e comunidades isoladas.

“O futuro da energia passa pela integração. Na Intersolar, mostramos como nossos produtos e serviços se conectam para transformar casas, empresas e propriedades rurais em ambientes mais autônomos, seguros e sustentáveis, sempre com viabilidade técnica e financeira”, afirma Nathasha Lemos, gerente comercial de baterias estacionárias da Moura.

Geração e armazenamento de energia solar

O Brasil adicionará cerca de 19,2 GW de capacidade solar em 2025, segundo o Global Solar Outlook. E no segmento de armazenamento soma 685 MWh de capacidade instalada. De olho nesse crescimento, a Moura expõe sua linha Solar, nas tecnologias de chumbo-ácido e lítio, e o Moura BESS para aplicações de maior porte, as utility-scales.

Soluções residenciais inteligentes e autônomas

O Brasil também já conta com mais de 4 milhões de consumidores residenciais com geração própria. Por outro lado, a demanda por sistemas de backup cresce em regiões com interrupções médias elevadas. Nesse contexto, a Moura anuncia o pré-lançamento do seu novo sistema de armazenamento de energia residencial, concebido como solução escalonada para residências, permitindo desde fornecimento essencial até independência quase total da rede.

Engenharia e consultoria em dimensionamento energético

A carga do sistema nacional deve crescer para 94.958 MW médios até 2029. Essa expansão exige flexibilidade e serviços de engenharia para otimização de consumo e integração com a rede. A Moura posiciona o dimensionamento como diferencial competitivo, oferecendo análise técnica da demanda e indicação de soluções personalizadas para residências, comércio, indústria e agronegócio.

Cidades inteligentes e inclusão social

Nas cidades, o governo federal anunciou investimentos superiores a R$ 150 milhões na modernização da iluminação pública em LED. Mais um segmento atendido pela Moura, por meio de sua linha Moura Solar, que é indicada para aplicações em iluminação, mobiliário urbano, radares e centros de saúde móveis — equipamentos das chamadas smart cities.

Em paralelo, a empresa integra projetos de inclusão energética, como nanorredes na Amazônia, alinhadas a programas federais que já beneficiaram mais de 150 mil pessoas com sistemas fotovoltaicos, como o Mais Luz na Amazônia.