Comandos de IA transformam rotinas em diferentes setores

O avanço de modelos de linguagem baseados em inteligência artificial tem estimulado a adoção de comandos capazes de simplificar atividades digitais. De acordo com levantamentos da McKinsey & Company, a aplicação de inteligência artificial generativa tem se concentrado em áreas como marketing, agências de marketing digital, vendas e desenvolvimento de produtos e serviços. Estudos da consultoria indicam ainda que, somadas à engenharia de software e às atividades de pesquisa e desenvolvimento, essas frentes representam o maior potencial de geração de valor associado ao uso da tecnologia.

Relatórios da OECD, como o publicado em 2019 intitulado Artificial Intelligence in Society, destacam que sistemas de linguagem baseados em inteligência artificial têm sido associados a diversas funcionalidades, incluindo tradução automática, recomendação de conteúdos, processamento de linguagem natural e geração de documentos sintetizados.

Além disso, a pesquisa The State of AI in 2025, publicada em março de 2025, aponta que 78?% das organizações já empregam IA em ao menos uma função de negócio, com uso frequente em marketing, vendas e operações — funções onde comandos como geração de conteúdo e análise de sentimento são recorrentes

/summarize — recurso descrito em guias de aplicação de IA para condensar relatórios e documentos extensos. /generate — ferramenta indicada em publicações técnicas para criação de textos a partir de descrições. /translate — comando mencionado em relatórios de adoção de IA por empresas globais para tradução automática. /analyze-sentiment — citado em estudos acadêmicos como ferramenta de avaliação de sentimento em textos. /suggest — presente em análises de mercado como recurso voltado à geração de ideias. /personalize — listado em relatórios de consultorias para a adaptação de mensagens com base em variáveis. /analyze-competitors — identificado em práticas de monitoramento competitivo relatadas por especialistas. /optimize-SEO — referenciado em guias de otimização de conteúdo para mecanismos de busca. /create-ads — mencionado em materiais técnicos como recurso para estruturar anúncios digitais. /classify — apontado em estudos de ciência de dados como ferramenta de categorização de informações.

Um relatório elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) aponta que o Brasil vem se consolidando como um dos principais atores no campo da inteligência artificial (IA) na América Latina. O estudo destaca iniciativas de pesquisa, investimentos públicos e parcerias estratégicas que buscam ampliar a competitividade do país nesse segmento. De acordo com informações divulgadas, o plano nacional prevê investimentos de aproximadamente R$ 24 bilhões até 2028, direcionados a projetos voltados à inovação tecnológica, formação de profissionais e desenvolvimento de soluções aplicadas em setores como saúde, educação e serviços financeiros.

Além do avanço técnico, cresce também o debate regulatório. A União Europeia aprovou em 2024 o AI Act, considerado o primeiro marco regulatório abrangente para inteligência artificial, enquanto a OECD mantém diretrizes internacionais de uso ético da tecnologia.

Com isso, comandos básicos se consolidam como alternativas de fácil aplicação em diferentes áreas, reforçando a importância de acompanhar o desenvolvimento contínuo dessas tecnologias.