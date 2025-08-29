Yakult apresenta o Leite Fermentado sabor pêssego

A Yakult do Brasil apresenta aos consumidores a primeira versão do Leite Fermentado Yakult com sabor de fruta do país. O novo produto, inédito no Brasil, contém o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS) e chega para atender a uma demanda dos clientes brasileiros. Seguindo a tendência da Europa e da Ásia — que lançaram o produto em maio e agosto de 2024, respectivamente — a fruta selecionada para esta novidade é o pêssego.

A partir de setembro, o Yakult Pêssego estará disponível em todo o Brasil, tanto por meio dos canais de venda domiciliar quanto nas diferentes redes de supermercados e no comércio em geral. O objetivo da filial brasileira da Yakult é conquistar novos clientes que não consomem o Leite Fermentado Yakult, além de incentivar e ampliar o consumo do produto com sabor de pêssego.

De acordo com o diretor-presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, diversas pesquisas realizadas pela empresa identificaram um desejo dos consumidores de terem uma versão do leite fermentado da marca com sabor de fruta. “Portanto, decidimos trazer para o Brasil o Leite Fermentado Yakult Pêssego, lançado na Europa e na Ásia com grande sucesso”, afirma.

Este lançamento segue os princípios do fundador da empresa, Dr. Minoru Shirota, de oferecer o LcS para o maior número de pessoas, com a missão de contribuir para o bom funcionamento do intestino. “Este lançamento reforça o nosso compromisso de estar sempre atualizando o portfólio de produtos no Brasil, especialmente para agradar aos milhões de consumidores que são fiéis à nossa marca há 57 anos”, acentua o executivo.

Campanha

Para apresentar o Yakult Pêssego, a empresa fará ações de degustação programadas nas principais lojas do varejo. Além disso, serão desenvolvidas ações de sampling, com distribuição de amostras do produto para incentivar a experimentação e o consumo. A campanha de lançamento inclui, ainda, veiculação na TV aberta, internet, painéis digitais em espaços públicos e merchandising em programas de televisão voltados ao público em geral.

Probióticos

Cada frasco de 80g do Yakult Pêssego contém 16 bilhões do probiótico Lactobacillus casei Shirota. Esta cepa exclusiva da multinacional japonesa foi descoberta em 1930 pelo cientista Minoru Shirota e está presente em todas as versões de leite fermentado da marca ao redor do mundo. Em 1935, o fundador da Yakult lançou o primeiro leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota, no Japão.

Ao longo desses 90 anos, a cepa Lactobacillus casei Shirota tem sido intensamente estudada por cientistas de várias partes do mundo, particularmente no Japão e na Europa, e tem demonstrado contribuir com a saúde do trato gastrointestinal. “Essas pesquisas têm comprovado cientificamente que o LcS chega vivo e em grande quantidade aos intestinos, onde ajuda a aumentar o número de bactérias benéficas”, acrescenta o presidente da Yakult do Brasil.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025.



Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.