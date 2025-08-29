Alianzo conquista ranking GPTW América Latina

A Alianzo, empresa especializada em terceirização contábil, consultoria, auditoria, sucessão e diversos outros serviços para médias e grandes empresas, foi consagrada como uma ótima empresa para se trabalhar no ranking GPTW LATAM 2025, na categoria de pequenas e médias empresas.

O Great Place to Work LATAM é um ranking internacional que avalia práticas de gestão de pessoas em empresas nos mais de 30 países da América Latina, reconhecendo aquelas que se destacam de maneira expressiva em relação a seus pares nos resultados da pesquisa Trust Index. Em 2025, 2,3 milhões de colaboradores passaram pela entrevista anônima, assegurando que as empresas no ranking criam experiências saudáveis e consistentes para colaboradores em todos os níveis da organização.

A conquista foi anunciada na quinta-feira (21/08), durante cerimônia realizada em Buenos Aires. O evento reuniu representantes de 200 empresas que transformam ativamente o conceito de gestão de pessoas.

“Na Alianzo, nossos colaboradores são a base de tudo. Cuidamos deles para que eles cuidem dos nossos parceiros e clientes. Ser reconhecido a nível internacional pelas ações que fazemos ativamente para potencializar os resultados dos nossos colaboradores e ecossistema é emocionante”, explica Fábio Almeida, sócio-fundador da Alianzo, que esteve na capital argentina acompanhado dos representantes da Cultura Alianzo: Laís Honório, head de Marketing, Déborah Lilian, head de Cultura & Talentos e Danilo Paulino, gerente da área de M&A.

Posicionada no 81º lugar na categoria pequenas e médias empresas, a Alianzo é uma das 16 empresas brasileiras presentes no ranking. No Brasil, tem-se cerca de 67 mil médias empresas, fazendo com que a Alianzo esteja posicionada em um seleto grupo das empresas excepcionalmente bem-avaliadas pelo Trust Index.

Desde 2020, a Alianzo é ranqueada entre as melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste e, em 2024, recebeu seu segundo ranking nacional e, agora, é consagrada, internacionalmente, com o ranking GPTW LATAM de melhores empresas.

Em um ano marcado por três M&A's e internacionalização, Fábio Almeida afirma que: “A presença no ranking é a confirmação de que uma cultura sólida não só atrai talentos, como também sustenta crescimento e inovação”.

Com quase dez anos de mercado, a Alianzo mantém seu compromisso com o desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores.