Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos

Abastecendo o Conhecimento, webserie da Gilbarco Veeder-Root, estreia nova temporada voltada a donos, gestores e operadores de postos de combustíveis

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/08/2025 11:25

Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos
Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos

Com episódios mensais e distribuição no YouTube, a série tem como objetivo orientar os interessados sobre os principais desafios da operação, oferecendo conteúdo técnico em linguagem direta.


Cada episódio terá entre cinco e oito minutos de duração e será apresentado por especialistas da empresa, com apoio de recursos visuais como gráficos, infográficos e imagens.


Os temas foram selecionados a partir das dúvidas mais recorrentes do setor e incluem tópicos como manutenção preventiva, controle de estoque, segurança no ambiente de trabalho, automação da pista, atendimento ao cliente e estratégias de marketing local. Também estão previstos episódios sobre sustentabilidade, gestão financeira e conformidade com normas ambientais e regulatórias.


A webserie é direcionada a operadores e proprietários de postos de pequeno e médio porte, além de empreendedores que desejam ingressar no setor. A proposta é apresentar temas técnicos de forma clara e prática, relacionada à operação.


O primeiro episódio, disponível no canal da Gilbarco Veeder-Root Brasil no YouTube, traz orientações para quem deseja abrir um posto de combustíveis, abordando pontos como regulamentação, estrutura mínima e planejamento operacional.



Website: https://bit.ly/45RP7Hk

