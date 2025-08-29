TOM FORD revela campanha Black Orchid Reserve estrelada por Tilda Swinton
compartilheSiga no
A busca pela raridade excepcional. Apresentando Tilda Swinton na nova campanha TOM FORD Black Orchid Reserve.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250828190606/pt/
“É uma profunda honra fazer parte da história da lendária Black Orchid da TOM FORD. A transformação, a quebra de barreiras e a celebração do mágico sempre me fascinaram – e a Black Orchid Reserve é exatamente esse encantamento. – Tilda Swinton
Atriz e artista consagrada, Swinton é uma presença singular, reconhecida por sua arte destemida e atuações transformadoras. Vencedora do Oscar, do BAFTA e do Leão de Ouro pelo conjunto da obra, ela desafia convenções com elegância, inteligência e uma abordagem visionária ao cinema. Seu trabalho transcende definições, moldando a cultura por meio de criações no cinema, nas artes visuais e na performance.
O diretor criativo da TOM FORD, Haider Ackermann, concebeu a campanha como um retrato cinematográfico da raridade em sua forma mais elevada. Com fotografia de Inez e Vinoodh, as imagens e o vídeo da campanha, com lançamento em 1º de setembro, mostram Swinton em movimentos fluidos. Uma força magnética da natureza. É o retrato de uma mulher que desperta o mundo ao seu redor através do olhar e dos gestos, da quietude e da força. Ela é tão rara quanto a Orquídea Negra – uma flor nascida da busca pela perfeição.
Black Orchid, a primeira fragrância da TOM FORD, foi uma revelação em seu lançamento em 2006. Agora, a marca apresenta a Black Orchid Reserve. A fragrância incorpora a Orquídea Fantasma – uma flor etérea, reverenciada como uma das mais raras e enigmáticas do mundo – com seu aroma capturado pela tecnologia headspace no exato momento em que floresce. Essa nota preciosa, é um opulento floral branco, que oferece um contraste brilhante aos ricos e sombrios acordes e especiarias da Orquídea Negra, inaugurando um novo capítulo no universo da Black Orchid da TOM FORD.
SOBRE A TOM FORD
A TOM FORD É UMA CASA DE LUXO GLOBAL QUE OFERECE MODA FEMININA E MASCULINA, ACESSÓRIOS, ÓCULOS E BELEZA EXCEPCIONAIS.
FUNDADA EM 2005 POR TOM FORD, A CASA É CONHECIDA POR SUA ALFAIATARIA PRECIOSA E ELEGÂNCIA SEDUTORA. ESTÁ PRESENÇA EM MAIS DE 100 PAÍSES E TERRITÓRIOS. A ESTÉE LAUDER COMPANIES TORNOU-SE A ÚNICA PROPRIETÁRIA DA MARCA TOM FORD EM 2023, ESTABELECENDO LICENÇAS DE LONGO PRAZO COM O GRUPO ERMENEGILDO ZEGNA PARA MODA E ACESSÓRIOS E COM A MARCOLIN PARA ÓCULOS. HAIDER ACKERMANN FOI NOMEADO DIRETOR CRIATIVO EM 2024.
SOBRE A THE ESTÉE LAUDER COMPANIES
A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, distribuidoras e vendedoras globais de produtos de alta qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, além de gestora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Seus produtos estão presentes em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.
ELC-B
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250828190606/pt/
Contato:
Assessoria de Imprensa:
Meridith Webster
Fonte: BUSINESS WIRE