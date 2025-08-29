iHerb Atinge Marco de 29 Anos com Venda Global de Aniversário

IRVINE, Califórnia, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A iHerb, um dos maiores varejistas online do mundo especializado em saúde e bem-estar, está comemorando seu 29º aniversário com seu maior evento de vendas de mês, destacando seu crescimento transformador de uma startup da Califórnia para um varejista global confiável que atende clientes em mais de 180 países.

Durante o mês de setembro a iHerb convida os clientes a descobrir ofertas diárias e descontos semanais de 29% em marcas selecionadas e categorias de produtos, como beleza, vitaminas e suplementos, cuidados pessoais, nutrição esportiva e muito mais.

“Ao longo de quase três décadas, a iHerb cresceu de um único suplemento online para um varejista global de bem-estar”, disse Emun Zabihi, Diretor Executivo da iHerb. “Ao celebrarmos 29 anos, reafirmamos a nossa missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos, em todos os lugares - ao mesmo tempo que agradecemos aos nossos clientes com descontos nos produtos de confiança amados por todos.”

Expansão do Alcance Global e Acesso

A iHerb tem o orgulho de adicionar 14 novos idiomasàsua plataforma este mês, elevando o número total de idiomas totalmente localizados para 36. Essa expansão reflete a dedicação da iHerbàinclusão, acessibilidade e relevância cultural para sua base global de clientes. Os seguintes idiomas já estão disponíveis:

Hrvatski (Croata)

Dansk (Dinamarquês)

Nederlands (Holandês)

Inglês (Reino Unido)

Eesti (Estoniano)

Suomi (Finlandês)

Ελληνικ? (Grego/ Elliniká )

Latviešu (Letão)

Lietuvi? (Lituano)

Bahasa Melayu (Malaio)

Norsk (Norueguês)

Sloven?ina (Eslovaco)

Slovenš?ina (Esloveno)

Svenska (Sueco)

Cada idioma é apresentado como falado e escrito nativamente, garantindo que os clientes possam fazer compras e explorar soluções de bem-estar no idioma que lhes parecer mais natural.

Inovações de Novas Marcas da Casa

Além disso, as Marcas da Casa da iHerb agora contêm categorias de produtos de ponta, refletindo seu compromisso em atender às diversas necessidades dos nossos clientes e suas famílias - incluindo seus animais de estimação.

A California Gold Nutrition®, a maior e mais popular marca da iHerb, recentemente lançou novos itens e categorias de produtos na sua variedade. Estes incluem:

NMNH em suporte ao envelhecimento e o metabolismo.*

em suporte ao envelhecimento e o metabolismo.* Complexo Akkermansia GLP-1 que apoia a saúde intestinal e o bem-estar digestivo.*

que apoia a saúde intestinal e o bem-estar digestivo.* Multivitaminas Capilares para homens e mulheres para ajudar a fortalecer e nutrir os folículos capilares.*

para ajudar a fortalecer e nutrir os folículos capilares.* Creatina Monohidratada para ajudar a promover a massa muscular magra e apoiar o desempenho atlético.*

para ajudar a promover a massa muscular magra e apoiar o desempenho atlético.* Saúde dos PETs: A California Gold Nutrition também está expandindo sua linha de suplementos para pets, com novas ofertas como Dog Omega Skin & Coat, formulado com Omega 3 para ajudar os cães a se sentirem melhor. A nova linha para pets oferece soluções para a saúde das articulações, bem-estar digestivo e multivitaminas gerais para cães.*



Idealove®, a marca exclusiva de beleza e cuidados com a pele da iHerb, introduziu seu primeiro protetor solar diário leve com proteção de amplo espectro e o Powder de la Crème, uma cor única para os lábios e as bochechas dois em um que transforma sua textura de pó em creme imediatamente após a aplicação.

"O nosso 29º aniversário é um exemplo da confiança que nossos clientes depositam em nós todos os dias", disse Hyeyoung Moon, Diretor de Receita da iHerb. "Com a adoção das mais recentes inovações em bem-estar, beleza e cuidados pessoais, nosso foco permanece na oferta de produtos que atendam às necessidades em constantes mudanças dos nossos clientes em todo o mundo."

Oportunidades para Afiliados e Mídia

Os meios de comunicação que cobrem promoções de estilo de vida, beleza, bem-estar ou ofertas são incentivados a colaborar com a iHerb, um dos maiores varejistas de saúde e bem-estar do mundo - e é por isso que o Programa de Afiliados da iHerb é excepcionalmente atraente e editorialmente experiente:

Ganhos Elevados para Novos Parceiros: Novos parceiros afiliados podem receber 10% ou mais de comissão em compras qualificadas através dos seus links - especialmente atraentes durante esta promoção de aniversário de alto nível.

Novos parceiros afiliados podem receber de comissão em compras qualificadas através dos seus links - especialmente atraentes durante esta promoção de aniversário de alto nível. Vasto Catálogo de Produtos para Destaque: Com mais de 50.000 produtos de mais de 1.900 marcas confiáveis , editores de mídia e influenciadores têm uma ampla gama de produtos de bem-estar, beleza e estilo de vida para destacar.

Com mais de de mais de , editores de mídia e influenciadores têm uma ampla gama de produtos de bem-estar, beleza e estilo de vida para destacar. Alcance Global, Apelo Local: a iHerb atende a mais de 180 países , oferecendo compras globais perfeitas, além de apoiar oportunidades editoriais localizadas.

a iHerb atende a , oferecendo compras globais perfeitas, além de apoiar oportunidades editoriais localizadas. Métricas de Crescimento Poderosas: Em 2024, a iHerb atingiu US $2,4 bilhões em vendas líquidas (um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior), atendendo a 12,4 milhões de clientes ativos que fizeram 37 milhões de pedidos - com alcance e impulso.

O Programa de Afiliados da iHerb opera através de redes de afiliados respeitáveis de nível um como Partnerize, Impact, CJ, AWIN e Afiliados do YouTube, onde os parceiros podem ganhar taxas de comissão líderes de mercado. Em 2024, os parceiros afiliados da iHerb receberam mais de US $12 milhões em comissões, impulsionados pela forte taxa de conversão de 7,9% da iHerb - entre as melhores do comércio eletrônico, de acordo com a Similarweb. Para mais detalhes, contate affiliates@iherb.com ou visite https://www.iherb.com/info/affiliates.

Ativos de Mídia

Para baixar imagens de produtos de alta resolução, b-roll ou outros ativos de imprensa, visite: iHerb Media Press Assets

**Essas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Estes produtos não se destinam ao diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de qualquer doença.

Sobre a iHerb

A iHerb é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende a mais de 13 milhões de clientes globais em 180 países e 36 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb é ancorada por sete centros de atendimento com controle climático localizados nos EUA e na Ásia, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Orange County, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8

iHerb Mídia: press@iherb.com

