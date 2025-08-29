O Diretor de Operações da Bitget, Vugar Usi Zade, fala sobre o futuro da Web3 no Fórum de Líderes Mundiais do Economic Times

VICTORIA, Seychelles, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , corretora de criptomoedas líder mundial e empresa Web3, subiu ao palco do Fórum de Líderes Mundiais do Economic Times, onde o diretor de operações da Bitget, Vugar Usi Zade, compartilhou insights sobre a evolução do papel das criptomoedas na formação das finanças globais.

No único painel dedicadoàWeb3 do evento, intitulado Cripto além do hype: construir o futuro ou queimar dinheiro, Vugar se juntou ao CEO da Coinweb, Toby Gilbert, e ao cofundador da Polygon, Sandeep Nailwal, para uma discussão franca que abordou se a indústria está finalmente cumprindo suas promessas. O painel fez parte do evento Economic Times, realizado durante dois dias, e reuniu formuladores de políticas, fundadores de startups e visionários da tecnologia para explorar como as tecnologias emergentes estão influenciando as agendas econômicas do mundo real.

“Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei falar no mesmo evento que líderes como o primeiro-ministro Shri Narendra Modi e o 68º secretário de Estado dos EUA, John Kerry”, declarou Vugar. “O que isso mostra é que as criptomoedas e a Web3 não são mais marginais, elas se tornaram pontos de discussão essenciais para o futuro das finanças, sobretudo nas economias em desenvolvimento e nos mercados emergentes que estão definindo o ritmo global.”

Vugar Usi Zade, COO da Bitget, falando no Fórum de Líderes Mundiais

Toby Gilbert observou: “À medida que a névoa regulatória começa a se dissipar, finalmente estamos vendo a infraestrutura e o capital convergirem de uma forma que poderá desbloquear o próximo bilhão de usuários.” Sandeep Nailwal acrescentou: “Nós construímos as rodovias. Agora, o foco é garantir que cada desenvolvedor, fundador e usuário tenha as ferramentas necessárias para gerar valor em cima disso.”

Painel Cripto além do hype: construir o futuro ou queimar dinheiro

Como anfitrião do fórum, o surgimento do Sul da Ásia como a economia de crescimento mais rápido e um importante centro de adoção digital tornou o fórum deste ano o local ideal para fundamentar essas conversas no âmbito da relevância geopolítica. Da identidade digital aos pagamentos internacionais, a discussão foi além dos chavões para examinar os próprios sistemas que a Web3 poderia refazer do zero.

Com a crescente adoção de tecnologias emergentes, os países da região do Sul da Ásia têm feito progressos significativos. Seja convidando intercâmbios internacionais para impulsionar o cenário da Web3 ou trabalhando em estruturas regulatórias para promover seu progresso, os líderes do setor em todo o mundo reconhecem a importância desse espaço tecnológico em evolução.

