SUSI usa IA e WhatsApp para reduzir faltas e gerar economia na saúde pública

A SUSI — Solução de Inteligência Artificial para a Saúde, desenvolvida pela SPO Tecnologia, é uma ferramenta integrada ao WhatsApp que conecta o sistema E-SUS das prefeituras diretamente à população. O sistema envia lembretes automáticos de consultas, permite reagendamentos e substituições de pacientes ausentes em tempo real, otimizando o uso dos horários disponíveis e gerando economia de recursos.

Um dos exemplos de aplicação está em Barão (RS), onde a implementação da tecnologia reduziu em 25,64% o número de faltas às consultas médicas em seis meses de operação.

Outro caso é o de Maratá (RS), que registrou queda de quase 36% nas ausências, passando de 89 para 57 faltas em oito meses — uma diferença de 32 ausências.

Entre os impactos registrados pelos municípios que utilizam a solução estão: redução de despesas com reagendamentos manuais, diminuição das filas de espera, melhor aproveitamento da equipe de saúde e aumento da taxa de comparecimento às consultas.

Segundo Odair Pianta, CEO da SPO Tecnologia, “a redução das faltas significa mais pessoas atendidas, menos desperdício e mais eficiência no uso dos recursos públicos”.

Além dos lembretes de consulta, a SUSI permite que a gestão pública conduza campanhas de prevenção e conscientização personalizadas — como vacinação, doação de sangue ou exames — com disparo segmentado e agendamento automatizado, tudo via WhatsApp.

A ferramenta também possui um painel administrativo com Business Intelligence (BI), que fornece dados em tempo real sobre ausências, adesão às campanhas e desempenho do atendimento. Com essas informações, os gestores podem redirecionar equipes e ajustar estratégias de comunicação.

Para a secretária municipal de Saúde de Barão, Mara Mallmann, “o sistema tem contribuído para aumentar a taxa de comparecimento às consultas e otimizar os atendimentos, o que garante mais organização e eficiência no serviço de saúde”.

A SUSI é utilizada por diferentes municípios e pode ser integrada a sistemas estaduais ou federais de saúde. Mais informações podem ser solicitadas à SPO Tecnologia pelo LinkedIn oficial da empresa.

Para mais informações:



Assessoria de Imprensa – SPO Tecnologia

nicoli@bd.solutions | (51) 9940-25629