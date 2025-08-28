ESG ganha força no país com impacto sustentável e social

A agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) está se consolidando como uma prioridade no cenário corporativo brasileiro, refletindo uma mudança de mentalidade em diversos setores. Segundo o estudo Maturidade ESG nas Empresas Brasileiras: Avanços e Desafios 2024, realizado pela Beon ESG em parceria com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 51% das empresas e instituições já possuem estratégias de sustentabilidade, um aumento de 14 pontos percentuais em relação a 2021. No mesmo período, o número de organizações com metas ambientais cresceu de 31% para 43%.

Esse avanço também tem gerado impactos significativos na área educacional. Um exemplo é a Rede Lius Agostinianos, que reúne unidades do Colégio Santo Agostinho em Minas Gerais e Unidades Socioeducacionais em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Recentemente, a Instituição lançou a segunda edição do Relatório de Sustentabilidade, que apresenta os principais indicadores de 2024.

Um dos destaques do relatório é a redução de 28% no consumo de energia elétrica em comparação a 2023, viabilizado pelo compromisso das unidades do Colégio Santo Agostinho Belo Horizonte, Contagem, Gutierrez e Nova Lima, além da Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), em BH, e do Centro Agostiniano de Ecologia Integral (ilAli), em Mário Campos, com o uso de fontes sustentáveis. Todas possuem a certificação Cemig REC, que atesta o consumo exclusivo de energia elétrica gerada a partir de fontes 100% limpas e renováveis.

"Nosso propósito é transformar vidas a partir de uma educação que aproxima e potencializa pessoas. Transformar vidas, no entanto, não é um ato isolado. É um processo que se concretiza na relação com o outro, com a comunidade e com o planeta", afirma o gestor de Estratégia, Governança e Sustentabilidade da Rede Lius, Rodrigo Mourão. Ele explica que a Rede destinou corretamente aproximadamente 124 toneladas de resíduos, entre eles materiais recicláveis, resíduos de construção civil e de serviços de saúde.

Em termos de reciclagem, 43 toneladas de resíduos passaram por compostagem e 19,79 toneladas foram recicladas. Já o cuidado com a biodiversidade se reflete no trabalho do ilAli, espaço conceitual que promove experiências educacionais ao ar livre em uma área com 260 mil m² de preservação ambiental e 7,33 hectares de Reserva Legal. Em 2024, foram doadas cerca de 180 mudas de árvores para a comunidade e 387 mudas seguem em desenvolvimento no berçário da Unidade.

Educação de impacto: excelência e abrangência

As cinco unidades do Colégio Santo Agostinho (em Belo Horizonte, nos bairros Santo Agostinho e Gutierrez, Contagem, Nova Lima e Divinópolis) e as Escolas Sociais somam mais de 9,7 mil estudantes matriculados e, em 2024, registraram a marca de 1.257 premiações em olimpíadas do conhecimento. Os Programas de Ensino da Rede estão diretamente vinculados à Agenda 2030 da ONU, com o objetivo de promover um currículo alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Programa de Voluntariado Agostiniano também segue como um dos grandes destaques do relatório. Em 2024, 697 voluntários – entre estudantes e colaboradores – dedicaram 13.598 horas a iniciativas sociais em diversas frentes.

Unidades socioeducacionais

"As Unidades Socioeducacionais da Rede Lius colocam em prática a missão agostiniana de promover inclusão social e garantir direitos por meio da educação e do cuidado integral", explica Rodrigo Mourão. Em 2024, a Instituição manteve a premissa: a cada cinco estudantes do Colégio Santo Agostinho, um bolsista foi atendido gratuitamente. Foram concedidas 1.632 bolsas integrais na Educação Básica, com investimento superior a R$ 24 milhões, além de 302 bolsas de assistência social, que somaram mais de R$ 1,4 milhão em apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em uma das Escolas Sociais, o Colégio AIACOM, no Rio de Janeiro, foram concedidas 650 bolsas de estudo, ofertadas mais de 293 mil refeições completas e realizados 750 atendimentos sociais. Em São Paulo, a Escola Santo Agostinho atendeu 265 bolsistas, promoveu a distribuição de 174 refeições e desenvolveu mais de 40 ações voltadas à cultura, cidadania e ao meio ambiente, fortalecendo o protagonismo juvenil e o engajamento comunitário.

Já a EPSA, em Minas, voltada à formação técnico-profissional e ao Ensino Médio, beneficiou 220 bolsistas em cursos de formação socioprofissional e certificou 149 novos profissionais em cursos técnicos.

A Rede Lius também realiza atendimentos sociais tanto nas Unidades do Colégio Santo Agostinho quanto nas Unidades Socioeducacionais, com foco em situações de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. A atuação é conduzida por uma equipe técnica composta por profissionais de Serviço Social e Psicologia, e todo o processo de atendimento é desenvolvido em articulação com lideranças, diretores, analistas e coordenadores das respectivas Unidades. Ao longo de 2024, foram realizados 4.917 atendimentos realizados pela instituição.

Governança e futuro sustentável

O ano também foi marcado pelo fortalecimento da governança institucional, com a criação de novos comitês estratégicos e a integração da sustentabilidade à gestão escolar. Segundo Rodrigo Mourão, "a consolidação de boas práticas de governança reflete a transparência e a responsabilidade com que a Rede conduz as ações. Nosso compromisso é contínuo e coletivo. Trabalhamos para formar uma geração capaz de construir um futuro com mais justiça, empatia e consciência ecológica".