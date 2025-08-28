Consultoria de imagem transforma experiência do cliente

No início dos anos 1980, surgiu a consultoria de imagem no mercado de luxo, com o serviço de personal shopping em Londres e Nova York. Inicialmente, os clientes atendidos eram pertencentes à elite, e buscavam looks exclusivos para eventos. Mas, com o passar dos anos, essa pratica se popularizou e atualmente, a consultoria de imagem pode transformar de forma positiva e frutífera a experiência do cliente.

Isso porque, grandes marcas internacionais expandiram esses serviços para fidelizar consumidores, oferecendo styling e workshops corporativos. Hoje, a consultoria de imagem é frequente em boutiques de luxo, onde profissionais ajudam clientes a encontrar peças que refletem sua identidade.

Essa prática beneficia clientes, marcas e profissionais. Clientes ganham looks personalizados que reforçam a confiança, enquanto marcas fortalecem sua imagem e fidelizam os consumidores.

Já os profissionais, encontram carreiras dinâmicas, atuando em boutiques, eventos ou como freelancers. A prática é versátil, atendendo diversos tipos de públicos, de executivos a celebridades.

Para Andrea Furco, que é consultora de imagem e estilo, membro da A.I.C.I (Association of Image Consultants International) e jornalista de moda desde 2004, "a consultoria de imagem redefine a interação com o mercado de luxo, oferecendo experiências personalizadas que unem estilo e autenticidade. Os consultores de imagem podem criar momentos memoráveis, seja em sessões de personal shopping ou styling para diversas ocasiões".

Atuação dos consultores de imagem

Consultores de imagem aplicam técnicas variadas para criar experiências únicas. Segundo Andrea Furco, CEO do Passaporte Fashionista, “o campo de atuação de um consultor de imagem é vasto e super dinâmico".

Personal shopping: sua função é acompanhar clientes em boutiques, auxiliar na escolha das peças e também em como combiná-las para que eles transmitam a imagem desejada;

Styling para eventos: muitas pessoas têm dúvidas ou se sentem inseguras no momento de escolher que roupa vestir em determinadas ocasiões. O consultor de imagem analisa o estilo e preferências do cliente para sugerir uma produção à altura do evento;

Análise de colorimetria: saber identificar tons que valorizam a pele e até dos cabelos é também função do consultor de imagem. Essa análise não se restringe às roupas, mas abrange também maquiagens e acessórios;

Workshops corporativos: muito requisitados para treinar equipes de marcas de luxo, esses profissionais transmitem seu conhecimento aos funcionários para que eles saibam como melhorar seu atendimento;

Organização de guarda-roupas: entendem o estilo, rotina e imagem que o cliente quer transmitir e assim podem revisar seu closet. Após isso, sugerem peças-chaves e também podem ajudar na compra de novos itens.



Essas técnicas, frequentemente ensinadas em cursos internacionais, podem auxiliar em experiências personalizadas e mais assertivas para os clientes, complementa Andrea Furco.

Como as consultoria de imagem transforma a experiência do cliente?

A consultoria de imagem pode impactar a vida e experiência do cliente de várias formas. A especialista Andrea Furco cita três delas.

Personalização : consultores criam looks que refletem a personalidade do cliente, aumentando sua satisfação com as peças adquiridas;

: consultores criam looks que refletem a personalidade do cliente, aumentando sua satisfação com as peças adquiridas; Confiança : escolhas assertivas, que se encaixam na rotina do cliente e exaltam suas qualidades elevam a autoestima;

: escolhas assertivas, que se encaixam na rotina do cliente e exaltam suas qualidades elevam a autoestima; Fidelização: marcas de luxo que oferecem consultoria fortalecem laços com consumidores, incentivando compras recorrentes.



Para transformar a experiência do cliente, o profissional além de ter uma boa formação precisa manter-se atualizado, já que a moda é um setor em constante transformação. A consultoria de imagem é uma jornada de criatividade, ideal para quem ama moda e deseja impactar vidas.

Para finalizar, Andrea reafirma que "cursos internacionais de moda podem preparar de forma mais ampla os consultores para atender o mercado de luxo. A conexão entre moda e cultura, que é oferecida nas grandes capitais mundiais da moda, pode oferecer uma visão macro para o consultor de imagem."

