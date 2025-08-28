Assine
Mostra Mundo Árabe de Cinema no CCBB-SP terá debate com Nassif

O jornalista e Javier Amadeo (Unifesp) vão abordar o tema “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo", em encontro que ocorrerá logo após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco". Em cartaz no CCBB-SP até 7 de setembro, a edição 2025 da Mostra celebra 20 anos de histórias e contextos do mundo árabe, em sua diversidade social, política e cultural

crédito: DINO

A 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, uma iniciativa do Instituto da Cultura Árabe (ICArabe) e realizada em parceria em parceria com o Sesc São Paulo - Serviço Social do Comércio e o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, promoverá em 30 de agosto (sábado) o debate “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo”. O encontro, que ocorrerá no CCBB-SP das 16h às 17h, acontecerá após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco", que terá início às 14h (a programação completa está neste site https://mundoarabe2025.icarabe.org/ ). O diálogo se dará com base em três filmes que integram a programação: "Obrigada por Sonhar Conosco", que antecede o debate, "A Quem eu Pertenço" e "Linha de Frente".

A mesa contará com participação do jornalista Luis Nassif, do GGN, e de Javier Amadeo, professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) e integrante da Cátedra Edward Saïd. A mediação será de Christina Queiroz, pesquisadora da Unifesp e diretora de Comunicação do ICArabe.

Este ano, a Mostra Mundo Árabe de Cinema completa duas décadas de apresentação ao público brasileiro de histórias, contextos e da conjuntura do mundo árabe, em sua diversidade social, política e cultural. A 20ª edição encerrou no CineSesc em 19 de agosto e segue no CCBB SP até 7 de setembro. 

Filmes em debate:

"A Quem eu Pertenço"
Quando seu filho retorna da Síria com uma esposa grávida e muda, Aïcha se vê cercada por forças que desafiam sua fé, sua maternidade e sua realidade. Um drama hipnótico sobre o sagrado e o perturbador.

"Linha de Frente" - Inédito
Logo cedo, Zohra Bouderbala e seus cinco filhos correm para garantir um lugar privilegiado na praia de Argel. Mas essa guerra por espaço e prestígio revela muito mais sobre rivalidades sociais e tensões familiares. Com humor ácido e estrutura teatral, o filme satiriza as disputas invisíveis da vida cotidiana.

"Obrigada por Sonhar Conosco" - filme novo na mostra, mas não inédito no Brasil
Após a morte do pai, duas irmãs palestinas elaboram um plano para sacar a herança antes que o irmão descubra. Uma sátira inteligente sobre gênero, família e o absurdo das burocracias em contextos coloniais.

Serviço

20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Debate “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo”

Sábado, 30 de agosto, das 16 às 17h, após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco", que terá início às 14h

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico – SP | Tel.: (11) 4297-0600

Mostra em cartaz no CCBB SP até 7 de setembro

Entrada gratuita – Ingressos disponíveis 1h antes de cada sessão na bilheteria ou em bb.com.br/cfilme
Classificação indicativa: de acordo com cada filme

Funcionamento: aberto todos os dias, das 9h às 20h (exceto às terças-feiras)
Estacionamento conveniado: Rua da Consolação, 228 (R$ 14 por 6h, traslado gratuito 12h–21h)
Metrô: estação São Bento (5 min a pé)
Van gratuita: ida e volta a partir do estacionamento da Rua da Consolação, 228, com parada também no metrô República

instagram.com/ccbbsp | facebook.com/ccbbsp
E-mail: ccbbsp@bb.com.br

Patrocínio: Banco do Brasil
Copatrocínio: Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e Casa Árabe
Realização: Instituto da Cultura Árabe, Sesc São Paulo e Centro Cultural Banco do Brasil
Apoio: Instituto do Sono, Unifesp (Cátedra Edward Said, Pró-Reitorias), CineFértil e Editora Tabla



Website: https://icarabe.org/

