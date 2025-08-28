Mostra Mundo Árabe de Cinema no CCBB-SP terá debate com Nassif
O jornalista e Javier Amadeo (Unifesp) vão abordar o tema “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo", em encontro que ocorrerá logo após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco". Em cartaz no CCBB-SP até 7 de setembro, a edição 2025 da Mostra celebra 20 anos de histórias e contextos do mundo árabe, em sua diversidade social, política e cultural
A 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, uma iniciativa do Instituto da Cultura Árabe (ICArabe) e realizada em parceria em parceria com o Sesc São Paulo - Serviço Social do Comércio e o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, promoverá em 30 de agosto (sábado) o debate “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo”. O encontro, que ocorrerá no CCBB-SP das 16h às 17h, acontecerá após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco", que terá início às 14h (a programação completa está neste site https://mundoarabe2025.
A mesa contará com participação do jornalista Luis Nassif, do GGN, e de Javier Amadeo, professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) e integrante da Cátedra Edward Saïd. A mediação será de Christina Queiroz, pesquisadora da Unifesp e diretora de Comunicação do ICArabe.
Este ano, a Mostra Mundo Árabe de Cinema completa duas décadas de apresentação ao público brasileiro de histórias, contextos e da conjuntura do mundo árabe, em sua diversidade social, política e cultural. A 20ª edição encerrou no CineSesc em 19 de agosto e segue no CCBB SP até 7 de setembro.
Filmes em debate:
"A Quem eu Pertenço"
Quando seu filho retorna da Síria com uma esposa grávida e muda, Aïcha se vê cercada por forças que desafiam sua fé, sua maternidade e sua realidade. Um drama hipnótico sobre o sagrado e o perturbador.
"Linha de Frente" - Inédito
Logo cedo, Zohra Bouderbala e seus cinco filhos correm para garantir um lugar privilegiado na praia de Argel. Mas essa guerra por espaço e prestígio revela muito mais sobre rivalidades sociais e tensões familiares. Com humor ácido e estrutura teatral, o filme satiriza as disputas invisíveis da vida cotidiana.
"Obrigada por Sonhar Conosco" - filme novo na mostra, mas não inédito no Brasil
Após a morte do pai, duas irmãs palestinas elaboram um plano para sacar a herança antes que o irmão descubra. Uma sátira inteligente sobre gênero, família e o absurdo das burocracias em contextos coloniais.
Serviço
20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema
Debate “Desigualdades sociais no mundo árabe contemporâneo”
Sábado, 30 de agosto, das 16 às 17h, após a sessão do filme "Obrigada por Sonhar Conosco", que terá início às 14h
Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico – SP | Tel.: (11) 4297-0600
Mostra em cartaz no CCBB SP até 7 de setembro
Entrada gratuita – Ingressos disponíveis 1h antes de cada sessão na bilheteria ou em bb.com.br/cfilme
Classificação indicativa: de acordo com cada filme
Funcionamento: aberto todos os dias, das 9h às 20h (exceto às terças-feiras)
Estacionamento conveniado: Rua da Consolação, 228 (R$ 14 por 6h, traslado gratuito 12h–21h)
Metrô: estação São Bento (5 min a pé)
Van gratuita: ida e volta a partir do estacionamento da Rua da Consolação, 228, com parada também no metrô República
E-mail: ccbbsp@bb.com.br
Patrocínio: Banco do Brasil
Copatrocínio: Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e Casa Árabe
Realização: Instituto da Cultura Árabe, Sesc São Paulo e Centro Cultural Banco do Brasil
Apoio: Instituto do Sono, Unifesp (Cátedra Edward Said, Pró-Reitorias), CineFértil e Editora Tabla
Website: https://icarabe.org/