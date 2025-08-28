Entrega expressa ganha força, segundo Giuliana Flores

A agilidade, característica marcante do consumo na internet, tem influenciado diretamente o comportamento dos clientes. Segundo levantamento da Giuliana Flores, as entregas expressas, aquelas realizadas em até 3 horas, já representam (18%) de todos os pedidos feitos no site, reforçando a preferência por soluções rápidas e eficientes na hora de presentear. O dado revela como essa experiência tem sido fator decisivo na satisfação do consumidor e destaca a importância de uma logística estruturada para acompanhar o ritmo do varejo digital.

A demanda por entregas expressas é especialmente alta em regiões estratégicas de São Paulo, como Sul, Oeste, Leste, Centro e o ABC. Nessas localidades, a agilidade no envio é um diferencial valorizado pelos consumidores, que buscam surpreender com presentes mesmo em janelas curtas de tempo.

Para garantir a melhor experiência de entrega, a companhia investe em inovação logística. As embalagens especiais, por exemplo, são projetadas para facilitar o transporte e preservar a durabilidade das flores, mesmo nas entregas mais rápidas. Além disso, a marca segue em busca de novas parcerias que ampliem sua capilaridade e eficiência operacional.

Outras modalidades de envio também se destacam no e-commerce da companhia. As entregas em horário comercial lideram a preferência, com (26,2%) das escolhas, seguidas pelo período da manhã (24,91%) e à tarde (10,36%). Essa variedade de opções permite que os clientes escolham o melhor momento para enviar flores e presentes, seja planejando com antecedência ou resolvendo uma surpresa de última hora. A flexibilidade nos formatos de recebimento tem sido diferencial da marca, especialmente em datas comemorativas, quando pontualidade e significado caminham juntos.

“Nós acreditamos que a experiência positiva com a entrega expressa é fundamental para a satisfação do consumidor. Muitos clientes escolhem esse tipo de entrega não só por urgência, mas porque confiam que o presente chegará exatamente na hora certa, garantindo toda a emoção e surpresa que fazem do ato de presentear um momento especial”, compartilha Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.