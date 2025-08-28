Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Mais de 50% dos brasileiros dão flores como pedido de desculpas, diz pesquisa

Estudo realizado pela Giuliana Flores revela que o gesto clássico permanece como a forma mais significativa de pedir perdão entre os consumidores

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
28/08/2025 15:31

compartilhe

Siga no

De acordo com levantamento feito pela Giuliana Flores, 56% dos brasileiros escolhem flores como o presente ideal na hora de pedir desculpas. A preferência reforça o papel simbólico das flores como expressão direta de afeto. Mesmo em um mercado repleto de opções, o gesto segue como o mais sensível e assertivo para reconstruir laços e restaurar relações. 

O comportamento está alinhado à forma como o brasileiro enxerga o ato de presentear: uma maneira de comunicar sentimentos. Entre os consumidores, é comum a busca por presentes que transmitam mais do que um agrado, mostrando uma intenção verdadeira. E nesse campo, as flores ocupam um lugar de destaque, especialmente pela capacidade de tocar emocionalmente quem as recebe. 

A Giuliana Flores entende a importância de cada entrega como parte de uma história. “Em momentos delicados, como um pedido de desculpas, o que vale não é o presente em si, mas a emoção que ele desperta. As flores carregam essa mensagem de cuidado, de reconciliação e de presença. É isso que buscamos entregar todos os dias”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores. 



Website: https://www.giulianaflores.com.br/

Tópicos relacionados:

pesquisa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay