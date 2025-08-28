Mais de 50% dos brasileiros dão flores como pedido de desculpas, diz pesquisa

De acordo com levantamento feito pela Giuliana Flores, 56% dos brasileiros escolhem flores como o presente ideal na hora de pedir desculpas. A preferência reforça o papel simbólico das flores como expressão direta de afeto. Mesmo em um mercado repleto de opções, o gesto segue como o mais sensível e assertivo para reconstruir laços e restaurar relações.

O comportamento está alinhado à forma como o brasileiro enxerga o ato de presentear: uma maneira de comunicar sentimentos. Entre os consumidores, é comum a busca por presentes que transmitam mais do que um agrado, mostrando uma intenção verdadeira. E nesse campo, as flores ocupam um lugar de destaque, especialmente pela capacidade de tocar emocionalmente quem as recebe.

A Giuliana Flores entende a importância de cada entrega como parte de uma história. “Em momentos delicados, como um pedido de desculpas, o que vale não é o presente em si, mas a emoção que ele desperta. As flores carregam essa mensagem de cuidado, de reconciliação e de presença. É isso que buscamos entregar todos os dias”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.