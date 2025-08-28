Liderança Feminina conecta Brasil e Estados Unidos

O Brazil-Florida Business Council (BFBC) realizou a edição do evento “Mulheres de Impacto: Fazendo a Diferença e Deixando um Legado”, reunindo empresárias e executivas com trajetórias marcantes no cenário internacional. O encontro, organizado pelo Comitê Feminino do Conselho, contou com a presença de Sueli Bonaparte, fundadora e presidente do BFBC, Gabrielle Mandel, ex-gerente-geral da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA) para o Brasil, e Joice Izabel, sócia da Drummond Advisors e copresidente do Comitê.

Ao compartilhar suas experiências profissionais e pessoais, as convidadas destacaram a importância da resiliência, da autenticidade e da adaptação cultural para quem deseja construir uma carreira internacional. Sueli Bonaparte, que há décadas lidera iniciativas para fortalecer os laços entre Brasil e Estados Unidos, ressaltou o papel transformador das mulheres em cargos de liderança para o desenvolvimento econômico e social. Para ela, o diferencial de sua trajetória sempre esteve na construção de conexões genuínas.

“Você chega aqui com diplomas, experiência, mas é um imigrante. Precisa provar seu valor e trabalhar mais que os outros. Isso não é fácil, mas brasileiro consegue qualquer coisa. Eu sempre valorizei minhas origens japonesa e brasileira, isso é parte do que me trouxe até aqui. Nosso trabalho no Conselho é justamente criar oportunidades para que outros também brilhem”.

Ainda de acordo com Sueli, liderança é feita com paixão e autenticidade. “Vocês percebem minha emoção? É porque eu amo o que faço. Liderar uma organização como o BFBC é um ato de servir. Não é sobre política, é sobre aproximar comunidades e enriquecer relações entre Brasil e Estados Unidos”.

Gabrielle Mandel, especialista em projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico em países emergentes, equilibrando carreira e maternidade, reforçou a importância de criar seu próprio espaço no mercado, sem se deixar limitar por estereótipos. Ela relembrou um episódio marcante no início da carreira, quando um recrutador a desestimulou a assumir uma vaga por ser mulher e estar em idade de formar família.

“Ele disse que eu não daria conta de viajar o ano inteiro, que meu namorado não ia aguentar. Aquilo me marcou profundamente. Prometi a mim mesma que teria a carreira que sonhava e também uma família, sem abrir mão de nenhuma dessas partes da minha vida”, afirmou.

Com um histórico de projetos que modernizaram setores de infraestrutura no Brasil e no exterior, Gabrielle mostrou que adaptabilidade é uma habilidade-chave e que nem sempre as escolhas são fáceis. “Recentemente, saí do governo federal para manter minha família estável na Flórida. É um equilíbrio constante. Mas nunca deixem que digam qual é o seu lugar. Criem o próprio caminho”.

Moderadora do evento, Joice Izabel, que hoje comanda projetos de internacionalização de empresas na Drummond Advisors e lidera a rede “Mulheres que Agregam”, compartilhou como construiu sua trajetória de sucesso a partir de experiências simples e autodidatas. “Terminei a faculdade sem nenhuma experiência formal na área. Então comecei a bater na porta de comércios do meu bairro e ofereci meus serviços de contabilidade de graça. Esses primeiros clientes foram meus professores. Aprendi tudo na prática e isso me abriu portas no mercado. Eu criei minha própria oportunidade”.

Joice destacou que esse tipo de atitude empreendedora e colaborativa é importante para construir uma rede sólida. “Conhecimento ninguém tira da gente. Ele nos acompanha em todas as fases da vida. Hoje posso dizer com orgulho que ajudo empresas brasileiras a conquistar espaço nos Estados Unidos, e quero que mais mulheres sintam que também podem fazer isso”.

Além das histórias pessoais, o evento abordou temas como diferenças culturais no ambiente de negócios, estratégias de networking e a importância de apoiar o protagonismo feminino em cargos de liderança. Em sua fala final, Sueli Bonaparte deixou uma mensagem sobre a importância do equilíbrio entre carreira e bem-estar:

“Podemos ter MBAs, PhDs, livros publicados, mas nada substitui a saúde física, mental e o apoio da família. Cuidar de si mesmo é parte essencial do sucesso”.