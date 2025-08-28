Andersen Consulting reforça suas capacidades de transformação empresarial com a Fabric

Andersen Consulting expande sua plataforma por meio de um acordo de colaboração com a Fabric, empresa de design estratégico que ajuda organizações a integrar sustentabilidade, cadeia de suprimentos e inovação centrada no ser humano na cultura e nas operações.

Fundada no Japão em 2021, a Fabric trabalha com corporações e marcas globais para cocriar modelos de negócios regenerativos, estratégias de marca sustentáveis e produtos preparados para o futuro. Utilizando métodos de design estratégico e design thinking, a empresa promove transformações orientadas por insights nas áreas de cadeia de suprimentos, marca e recursos humanos. Reconhecida por seu pensamento sistêmico e compromisso com impacto social e ambiental, a Fabric também lidera iniciativas de transformação digital que integram sustentabilidade, capital humano e IA.

"A Fabric existe para ajudar empresas a prosperar por meio de relacionamentos regenerativos com pessoas, sociedade e sistemas vivos conectados", afirmou James Hollow, fundador e CEO da Fabric. "Vamos além da consultoria tradicional, projetando transformações baseadas em insights, imaginação e valores. Esta colaboração com a Andersen Consulting amplia nossa capacidade de trabalhar com organizações que, como nós, veem a sustentabilidade não apenas como responsabilidade, mas como oportunidade".

"A metodologia da Fabric, que prioriza o design e se baseia em pensamento sistêmico e estratégia regenerativa, agrega profundidadeànossa plataforma", disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A capacidade deles de conectar propósito, marca e experiência permite que os clientes liderem mudanças significativas, e não apenas se adaptem a elas".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250828407315/pt/

mediainquiries@Andersen.com