Engelima completa 10 anos e celebra expansão das operações

A trajetória da Engelima Engenharia, que completa uma década de atuação em 2025, é marcada por uma visão técnica e pelo foco em identificar lacunas no mercado de engenharia elétrica predial. À frente da companhia está Dorival Lima, diretor técnico e fundador, cuja experiência prática e formação especializada foram determinantes para posicionar a empresa como uma das referências no segmento, especialmente na prestação de serviços para condomínios e facilities.



Antes de fundar a companhia, Eng. Lima já acumulava uma carreira na área elétrica e vivenciava, no cotidiano profissional, os desafios enfrentados por gestores condominiais para obter laudos técnicos mais completos conforme exigido pelas normas regulamentadoras e os órgãos competentes.

“Vivenciando os desafios da operação, era nítido o quanto esse tipo de demanda era grande, mas pouco atendida. Os prazos não eram cumpridos, os documentos vinham incompletos e muitas vezes faltava embasamento técnico”, relembra. Foi a partir dessa percepção que surgiu a proposta de estruturar uma empresa voltada à entrega de soluções técnicas, com foco em organização, confiabilidade e compromisso com o cliente.



Desde então, a Engelima passou a oferecer serviços como manutenção elétrica em subestações, elaboração de laudos técnicos e adequações normativas, sempre com atendimento personalizado aos clientes. A atuação da empresa anda ao lado das principais administradoras do estado de São Paulo, com foco nas principais administradoras nacionais e multinacionais que buscam garantir maior transparência.



Entre os marcos da trajetória está a abertura da filial em Extrema (MG), há dois anos, que simboliza o início de um novo ciclo de expansão. A escolha da cidade foi estratégica, considerando o crescimento do setor logístico e industrial na região e a proximidade com São Paulo.

“Com a filial nessa localização, temos como atender outros importantes pólos industriais de Minas Gerais, como Pouso Alegre, Belo Horizonte e Varginha”, explica Eng. Lima. A empresa também realiza estudos de mercado no Sul do Brasil visando novas oportunidades de crescimento.



A expansão territorial está alinhada ao plano de crescimento sustentável da companhia, que busca ampliar sua atuação sem abrir mão da qualidade técnica e da proximidade com o cliente. “Nosso plano é crescer de forma estruturada, mantendo a essência do nosso trabalho, que é o atendimento especializado e focado em resultados”, afirma o executivo.



A inovação também é um dos pilares da Engelima. A empresa busca acompanhar de perto as tendências do setor elétrico, especialmente em eficiência energética e sustentabilidade. Entre as soluções adotadas estão a automação de sistemas de bombeamento, sensores de presença em áreas comuns, timers e dispositivos para redução do consumo de energia, além do monitoramento de carga para evitar sobrecargas e desperdícios. A plataforma digital EON, desenvolvida pela empresa, permite aos clientes acessar laudos e atestados em tempo real, com objetivo de eliminar a necessidade de impressão e reduzir o impacto ambiental.



A atuação da Engelima também inclui a operação de usinas de placas solares, como a instalada em um dos maiores parques populares da cidade de São Paulo. O diretor técnico e fundador, que está finalizando um MBA em Energias Renováveis, destaca que a empresa pretende ampliar a implantação de projetos voltados ao desenvolvimento de energia limpa nos próximos anos.



Outra característica da companhia é o investimento contínuo na formação técnica da equipe. O executivo, que também é formado em Engenharia de Segurança no Trabalho, reforça a importância da capacitação para garantir a segurança dos projetos.



“Trabalhamos com sistemas que exigem precisão e responsabilidade. Um erro pode significar desde prejuízos financeiros até riscos à vida. Por isso, investimos em treinamentos, certificações e atualização constante”, conta.



O olhar para o futuro é pautado pela tecnologia e pela sustentabilidade. A Engelima aposta em soluções voltadas para prédios inteligentes e eficientes, com sistemas monitorados em tempo real e foco na economia de energia.

A empresa também tem se adaptado às demandas dos chamados Condomínios Green Building, que priorizam práticas sustentáveis desde a concepção até a operação. Entre as soluções adotadas estão painéis solares, sistemas de captação de água da chuva e iluminação LED, que podem contribuir para a valorização dos imóveis e a reduzir o impacto ambiental.



Ao completar uma década de atuação, a Engelima deseja reforçar seu compromisso com o desenvolvimento do setor elétrico predial e entregar soluções que fazem a diferença na vida dos clientes.

“Chegar aos 10 anos é motivo de muito orgulho para nós. Mas também é um alerta de que ainda temos muito a contribuir para o mercado. Queremos continuar crescendo, capacitando profissionais e oferecendo serviços que impulsionem o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil”, conclui Eng. Lima.

