Inovações de fórmula 1 são adaptadas para carros de passeio

O mercado global de pneus automotivos foi avaliado em US$ 105 bilhões (R$ 573,27 bilhões) em 2021 e pode chegar a US$ 115 bilhões (R$ 627,87 bilhões) até 2027, com um CAGR (Taxa de crescimento anual composta) de mais de 3% durante o período de previsão, como apontam dados publicados pela Mordor Intelligence.

Nessa conjuntura, um elemento vem ganhando destaque no mercado nacional: a utilização de compostos usados na Fórmula 1, que nos últimos anos passaram a inspirar o desenvolvimento de pneus urbanos ao servirem como laboratório de alta performance, permitindo avanços em aderência, durabilidade e eficiência energética.

“A tecnologia aplicada nas pistas, como misturas que otimizam o grip, resistem ao desgaste extremo e reduzem a resistência ao rolamento, é adaptada para o uso diário, resultando em pneus mais seguros, duráveis e econômicos”, afirma Bruno Marques, diretor de operações da Rio Claro Pneus, revendedora oficial da marca SPORTRAK.

A SPORTRAK busca traduzir os padrões de performance observados na Fórmula 1 em benefícios reais para o dia a dia, ao aplicar tecnologias inspiradas nas pistas em seus pneus urbanos.

“A maior aderência se reflete em pneus que oferecem a tração necessária em curvas e frenagens, mesmo em pistas molhadas. O controle em alta velocidade, testado em laboratório e validado em estradas, garante estabilidade mesmo em viagens longas e em velocidades elevadas”, explica.

Já a resistência térmica, crucial na F1, pode aumentar a durabilidade do pneu e manter a performance estável em diferentes climas e terrenos, acrescenta o especialista.

Investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação

Na SPORTRAK, o processo de pesquisa e desenvolvimento é um dos pilares da marca e envolve uma equipe multidisciplinar dedicada a traduzir avanços de alto desempenho, como os da Fórmula 1, para o uso urbano e comercial. Esse trabalho é feito em parceria com centros de tecnologia automotiva internacionais e envolve simulações computadorizadas, testes de campo e análises de durabilidade.

Como resultado, a empresa espera oferecer ao mercado um pneu que entrega performance de ponta, com a confiabilidade e eficiência que o brasileiro precisa no dia a dia.

“A SPORTRAK entende que o asfalto brasileiro impõe desafios únicos, como buracos, variações climáticas, trechos de terra e longas distâncias e, por isso, projeta seus pneus com foco em entregar alta performance com segurança real, voltada ao uso cotidiano”, afirma Marques.

Segundo ele, o equilíbrio começa na formulação dos compostos, que combinam aderência superior com resistência ao desgaste, mesmo em pisos irregulares. “A estrutura interna dos pneus SPORTRAK é feita para suportar impactos típicos das estradas brasileiras”, evidencia.

O diretor de operações da Rio Claro Pneus ressalta que a marca emprega tecnologia de dissipação de calor e desenhos otimizados de banda de rodagem, inspirados na engenharia esportiva, mas adaptados para oferecer aderência tanto em pista molhada quanto seca, com escoamento de água e frenagem segura.

“A SPORTRAK tem como objetivo unir inovação e performance com a realidade das ruas e rodovias do Brasil, a fim de atender ao mercado que demanda pneus confiáveis, robustos e com preços acessíveis para todos os tipos de veículos”, afirma.