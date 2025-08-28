Gold Glow anuncia ações comerciais para festas de fim de ano

A Gold Glow, e-commerce especializado em perfumes nacionais e importados, anuncia suas ações comerciais de Natal e Ano Novo. Entre as iniciativas estão curadoria especial de fragrâncias e kits para presente, inclusão de novas marcas, promoções antecipadas e conteúdos com dicas para auxiliar os consumidores na escolha do perfume ideal.

A marca identificou aumento na procura por perfumes durante o período de fim de ano, tanto para uso pessoal quanto para presentes. Segundo dados de uma pesquisa da Circana, noticiados pelo portal Varejo S.A, o segmento de fragrâncias de prestígio na América Latina cresceu 34% até setembro de 2024.

Paula Castilho, diretora de marketing da Gold Glow, pontua que o último trimestre do ano representa historicamente um dos períodos mais fortes para o setor de perfumaria no Brasil, impulsionado pelas festas de final de ano. Ela revela as expectativas de crescimento de vendas para esta temporada em comparação aos anos anteriores.

“Na Gold Glow, projetamos um crescimento de vendas de aproximadamente 20% a 25% em relação ao mesmo período do ano passado, considerando tanto o aumento do ticket médio quanto o volume de pedidos. Essa expectativa é baseada no histórico da marca, na expansão do portfólio e no comportamento de compra observado em anos anteriores”, analisa a profissional.

Estruturação das ações comerciais

A seleção das fragrâncias e kits especiais para as festividades de fim de ano na Gold Glow são guiadas pelas tendências de mercado — considerando fragrâncias e marcas em alta no Brasil e no exterior —, o perfil do cliente — a partir da análise de dados de compra e preferências mais comuns do público — e ocasião de uso — identificando perfumes adequados para festas, confraternizações e presentes memoráveis.

“Os kits são montados de forma estratégica com base nesses três pilares principais, combinando fragrâncias com embalagens especiais, brindes e opções em diferentes faixas de preço para atender a diversos perfis”, conta a diretora de marketing.

O critério para inclusão de novas fragrâncias e marcas na curadoria da Gold Glow envolve autenticidade, reputação da marca e originalidade da fragrância. A avaliação considera a presença e relevância da marca no mercado, a aceitação internacional e o alinhamento com o posicionamento da empresa. Além disso, a seleção busca novidades que ofereçam exclusividade, seja por ingredientes diferenciados, conceito criativo ou edição limitada.

“Os clientes da Gold Glow terão oportunidade de aproveitar descontos progressivos, kits promocionais exclusivos, frete diferenciado para determinadas regiões e condições de parcelamento. Também planejamos ações relâmpago e cupons temáticos em datas estratégicas, como a Black Friday, que antecede o Natal", explica Castilho.

A empresa também divulga artigos em seu blog, publicações nas redes sociais e guias de compra temáticos para auxiliar os consumidores a identificar fragrâncias ideais para diferentes estilos e ocasiões. “A Gold Glow busca criar uma experiência completa para o cliente durante as compras, desde a navegação no site até o cuidado com a embalagem”, ressalta.



Conforme detalha Castilho, a marca utiliza embalagens para presentes e brindes exclusivos, focando em transmitir elegância aos detalhes, e reforça o atendimento humanizado com o objetivo de que cada consumidor se sinta seguro e valorizado.

Alto faturamento do e-commerce no radar

De acordo com publicação no portal E-commerce Brasil, em 2024, o e-commerce brasileiro registrou faturamento de R$ 204,3 bilhões, e a projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) para 2025 é de R$ 234,9 bilhões, impulsionada pelo crescimento do mercado e pela maior confiança dos consumidores nas compras digitais.

Diante da demanda, a empresa reforça o estoque com antecedência, especialmente das fragrâncias mais procuradas — negociando prazos e volumes com fornecedores para evitar rupturas, além de ampliar parcerias com transportadoras e otimizar o processamento interno de pedidos, em busca de uma logística eficiente.

“O fim de ano é um momento especial para nós e para os nossos clientes. Acreditamos que o perfume tem o poder de eternizar memórias e criar conexões emocionais. Queremos que cada compra feita na Gold Glow, especialmente nesta temporada, seja lembrada como parte de um momento feliz”, conclui Castilho.

Para acompanhar as campanhas comerciais da Gold Glow e conferir as ofertas, basta acessar: https://goldglow.com.br/

