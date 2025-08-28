Franquias crescem em cidades pequenas e médias

Em 2024, 48% das franquias brasileiras estavam instaladas em cidades com menos de 500 mil habitantes, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O índice representa um crescimento de 12% no número de unidades em municípios dessa categoria, em relação ao ano anterior. De acordo com os dados, o setor de educação registrou alta de 5,4% no quarto trimestre de 2024.

A entidade aponta a necessidade de atender a demanda das novas gerações e a tecnologia como fatores impulsionadores para a transformação do segmento de educação. Além disso, a ABF pontua que a carência por uma educação especializada, e a busca por um ensino de qualidade fora dos grandes centros urbanos, tornam as franquias de educação no interior alternativas altamente promissoras.

Juliana Borba, empresária, diretora de relacionamento e franqueada do Grupo Super Cérebro em cidades do interior do Rio Grande do Sul enxerga o mercado de franquias em constante expansão no interior do país: “Esse crescimento é bastante positivo, tanto para o empreendedor, que cresce e gera empregos, quanto para as cidades, que se desenvolvem social e economicamente”.

Para a empresária, o custo operacional reduzido, comparado aos grandes centros, e a oportunidade de ofertar um diferencial aos consumidores da região foi determinante na decisão de investir em franquias em São Luiz Gonzaga, Santa Maria e Santana do Livramento.

“Os aluguéis mais acessíveis, o menor investimento com deslocamento e o desejo de apresentar a este público um produto que contribui com a qualidade de vida das pessoas foram fatores decisivos”, evidencia.

A diretora de relacionamento e franqueada do Grupo Super Cérebro identificou a necessidade de adaptações por não estar nos grandes centros, como a busca da melhor forma de adequar prazos de logística e dos melhores canais de divulgação local. No entanto, ela ressalta que empreender em cidades pequenas e médias, especialmente com franquias de educação, tem pontos fortes como segurança, baixa concorrência e relacionamento com o cliente.

“A franquia pode dar segurança ao franqueado por ser um modelo de negócio testado e validado. Cidades de pequeno e médio porte geralmente possuem menos opções de serviços na área educacional, o que contribui com a captação de clientes. Além disso, no interior há uma proximidade maior com a comunidade, identificação que contribui com o fortalecimento da marca”, detalha a empresária.

Borba avalia o impacto social e econômico local em cidades menores e o papel das franquias no desenvolvimento de comunidades. Segundo ela, o grupo Super Cérebro trabalha com parcerias locais em modelos de contrato que buscam gerar oportunidade de renda extra para outras instituições.

“Trabalhando em conjunto, Super Cérebro e a instituição oferecem uma metodologia que pode contribuir com o desenvolvimento dos seus clientes, ao mesmo tempo que se beneficia economicamente. Como exemplo, posso apontar que nossa unidade colocou em prática um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, o que nos enche de alegria e satisfação”, declara a franqueada.

Segmento educacional

O segmento de educação no mercado de franchising cresceu 9,7% em 2023 e alcançou um faturamento de R$14,2 bilhões, conforme apontado pelo Diagnóstico Setorial de Educação 2024, realizado ABF. O levantamento mostra que 43% das unidades têm entre 200 e 500 matriculados e a faixa entre 300 e 500 alunos teve um salto expressivo de 2023 para 2024, de 12% para 26%. Quanto ao prazo médio para o franqueado alcançar o ponto de equilíbrio, os dados apontam que 53% levam de um a dois anos.

A franqueada do Grupo Super Cérebro acredita que ainda há muito espaço para crescimento do franchising educacional no interior do Brasil, e modelos de negócio que são capazes de atender necessidades específicas da educação são essenciais, tanto nos grandes centros, como nas cidades do interior.

“O Super Cérebro busca entregar ferramentas pedagógicas e uma metodologia educacional que, unidas, podem contribuir significativamente para a melhoria contínua das pessoas, tanto no aspecto cognitivo como socioemocional”, conclui a empresária.

