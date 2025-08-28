A Transition Industries concede à Techint E&C e à Siemens Energy um contrato de FEED para uma instalação de eletrolisadores de 210 MW para o projeto Pacifico Mexinol

A Transition Industries LLC, desenvolvedora de instalações de hidrogênio e metanol com emissões líquidas zero de carbono em escala mundial, concedeuàSiemens Energy eàTechint Engineering & Construction um contrato de projeto de engenharia de front-end (FEED, Front-End Engineering Design) para uma instalação de eletrolisadores Elyzer P-300 de aproximadamente 210 MW, como parte do seu projeto Pacifico Mexinol de metanol com carbono ultra baixo, com capacidade de 6.130 MT por dia, em Sinaloa, no México.

O estudo do FEED representa o próximo passo na expansão da parceria entre a Transition Industries, a Techint Engineering & Construction e a Siemens Energy, que pretende impulsionar sua tecnologia e seus serviços avançados para garantir o mais alto padrão de eficiência e confiabilidade em produção de hidrogênio verde. Segundo os termos do contrato de FEED, a Siemens Energy e a Techint Engineering & Construction fornecerão um preço firme global inicial, não excedente, seguido de um preço firme global final, tipo turnkey, para a engenharia, aquisição e construção (EAC) da instalação de eletrolisadores.

Uma vez em operação em 2029, o projeto Pacifico Mexinol estará pronto para ser a maior instalação química independente com carbono ultra baixo e um dos maiores produtores de hidrogênio verde e metanol verde do mundo.

Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, afirmou: "Este marco representa um passo adiante significante na nossa missão de impulsionar inovação e sustentabilidade no setor de produtos químicos. A parceria com a Siemens Energy e a Techint E&C nos posiciona de forma a desenvolver o elemento de produção de hidrogênio do nosso projeto Pacifico Mexinol, reduzindo, assim, as emissões e contribuindo para a transição energética global".

A planta de hidrogênio será criada para produzir hidrogênio verde a fim de apoiar a demanda crescente por hidrogênio sustentável. O estudo do FEED focará na otimização dos aspectos de design, padronização e engenharia da planta de hidrogênio com uma capacidade de produção estimada em aproximadamente 4.000 kg de hidrogênio/hora com os maiores padrões ambientais, operacionais e de segurança.

A Siemens Energy, uma das principais empresas de tecnologia energética do mundo, foi selecionada para esse aspecto do projeto, capitalizando sua expertise na produção de hidrogênio verde. A tecnologia Elyzer P-300 da Siemens Energy desempenhará um papel crucial no que diz respeito a alcançar as metas de eficiência, sustentabilidade e escalabilidade do projeto.

"Na Techint E&C, falamos da paixão por executar, mas ainda mais quando se trata de projetos desafiadores e de alto impacto, como o Mexinol, que são o que nos permitem contribuir com toda a nossa expertise técnica, ser parte de um importante projeto de transição energética como a maior planta de hidrogênio verde da América, e continuar construindo um futuro melhor para todos", destacou Alejandro Maluf, presidente da Techint E&C para a região norte-americana.

A Transition Industries está desenvolvendo o projeto Pacifico Mexinol em conjunto com a International Finance Corporation (IFC), membro do World Bank Group. Ao iniciar suas operações em 2029, espera-se que o projeto Pacifico Mexinol seja a maior instalação independente de metanol com carbono ultra baixo do mundo, produzindo aproximadamente 350.000 MT de metanol verde e 1,8 milhões de MT de metanol azul anualmente a partir de gás natural com captura de carbono.

SOBRE A TRANSITION INDUSTRIES

A Transition Industries LLC, situada em Houston, Texas, é desenvolvedora de projetos de hidrogênio verde e metanol com emissões líquidas zero de carbono em escala mundial na América do Norte, voltados para lidar com a mudança climática e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre o projeto Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

SOBRE A TECHINT

A Techint Engineering & Construction é líder global em gestão de projetos, engenharia, aquisição e construção em vários setores, como gás e petróleo, energia, mineração e plantas industriais. Com mais de 75 anos de experiência e uma equipe de mais de 20.000 profissionais em todo o mundo, a Techint está comprometida com a execução de projetos altamente complexos que possuem os mais altos padrões de segurança, qualidade e responsabilidade ambiental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250828478065/pt/

Relações com a imprensa para a Transition Industries

Karin Nunan

Chefe de assuntos corporativos

knunan@transitionind.com